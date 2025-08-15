Lanciotto, lunedì la partenza. Missione affascinante e difficile. Gabriel Preci l’ultimo acquisto

Anche per il Lanciotto Campi del presidente Maurizio Novelli la campanella sta per suonare. Da lunedì 18 agosto la squadra torna al lavoro per preparare la stagione 2025-26. Dopo la meritata salvezza del campionato scorso, il gruppo rossoblù guidato da mister Riccardo Secci, si prepara ad affrontare un’annata che si preannuncia affascinante ma ancora più difficile. La rosa è stata rinforzata con innesti mirati in ogni reparto, puntando su alcuni giovani per darle nuova linfa.

L’ultima new entry riguarda Gabriel Preci (2006) proveniente dal Prato, squadra di serie D, dove il centrocampista ha collezionato 15 presenze. Questi nuovi volti si uniscono a un solido gruppo storico di giocatori che hanno sempre dimostrato un carattere indomabile, portando freschezza e tante energie. Il prossimo campionato si preannuncia avvincente, con ogni partita che equivale a una battaglia. Sarà la compattezza del gruppo a fare la differenza. Da lunedì, la squadra ricomincerà a lavorare per preparare una stagione in cui bisognerà lottare con il cuore: il Lanciotto Campi si farà trovare pronto per ogni sfida. La prima uscita stagionale: domenica 24 agosto a Campi (ore 18,30) contro il Fiesole.

La rosa. Portieri: Giovanni Castellani (06), Gianmarco Roselli (02) Difensori: Gianmarco Francesco Aiazzi (05), Tommaso Bambi (99), Daniel Borghini (07), Alessio Chiavacci (97), Diego Ermini (07), Samuel Hila (07), Tommaso Marafioti (03). Centrocampisti: Edoardo Brogi (01), Lorenzo Fedi (93), Simone Galli (04), Federico Gasparini (05), Gabriel Preci (06), Lorenzo Serraroli (05). Attaccanti: Thomas Afelba (99), Dario Cecchi (01), Francesco Lepri (06), Dario Santucci (99), Sami Taoufik (04.) Allenatore: Riccardo Secci, vice allenatore Giuseppe Bottaro; prep. atletico Francesco Sacchetti. Prep. portieri Danny Loi; massaggiatore Arian Sgrei. Direttore sportivo Giacomo Barsotti.

Giovanni Puleri