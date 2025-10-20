L’Ancona archivia la pratica UniPomezia. Ma il bollettino finale è davvero da brividi

UNIPOMEZIA (4-2-3-1): Salvati 6; De Luca 6,5, Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 6,5, Calisto 6,5; Gelonese 7, Gerbaudo 6,5 (33’ st Matese sv, 42’ st Proromo sv); Zini 5,5 (22’ st Pecci 6), Meola 7 (35’ st Attasi sv), Cericola 7; Kouko 7 (34’ st Gubellini sv). A disp. Mengucci, Ceccarelli, Petito, Sparandeo. All. Maurizi 7. UNIPOMEZIA (4-3-3): Gariti 5,5; Pettorossi 5,5, Bordi 5, Gemini 5, Suffer 6 (31’ st Amadio sv); Nunes 6, Binaco 5,5 (16’ st Marianelli 5,5), Morelli 5; Giannini 6 (27’ st Attili 5,5), Della Pietra 5 (26’ st Mokulu sv), Colau 5 (39’ st Ippoliti sv). A disp. Pierandrei, Esposito, De Santis, Eulisi. All. Casciotti 5. Arbitro: Gambirasio di Bergamo 6. Reti: 5’ Kouko (rig.), 19’ Cericola. Note: Ammoniti: Bordi, Rovinelli, Cericola, Della Pietra, Pettorossi; espulsi Gelonese e Gemini al 48’ st; spettatori: 1758 compresi abbonati; recuperi: 2’ + 7’.

E’ un’Ancona famelica quella che torna alla vittoria superando 2-0 anche l’UniPomezia, e rilanciando la sua corsa all’inseguimento dell’Ostiamare. Due reti anche alla formazione pontina, sesta vittoria su otto partite di campionato, settimo risultato utile e quinto clean sheet consecutivi, nuovamente seconda in classifica. Ci sarebbe da brindare a champagne, se non fosse per la capolista Ostiamare, ancora a punteggio pieno, e per i due infortuni di ieri pomeriggio a Kouko e Matese, che si sommano al cartellino rosso a Gelonese in pieno recupero, il quale costringerà il capitano a saltare la prossima gara. Ma il bilancio della partita con l’UniPomezia è comunque più che positivo. Per i dorici è una vittoria netta, cristallina, con cui legittimano la supremazia dimostrata per tutta la partita nei confronti di un avversario cui concedono davvero poco, e in novanta minuti giocati praticamente a senso unico, in cui l’unica pecca dei biancorossi è quella di non chiudere definitivamente la partita con il terzo gol. L’Ancona esce dal campo tra gli applausi e i cori della Nord, qualche minuto dopo il principio di rissa scatenato dal duro faccia a faccia tra Nunes e Calisto, e sfociato nei due rossi. Per il resto solo indicazioni confortanti da Gelonese e compagni, a partire dalla solidità difensiva: ora l’Ancona vanta la miglior difesa del campionato con 4 reti subite in 8 partite. Contro l’UniPomezia i dorici dominano anche con il centrocampo, sempre pronto a fare filtro e a lanciare i terminali offensivi, a segno anche ieri: quarto centro per Kouko, così come per Cericola. Ma gli applausi se li merita anche il baby Meola, tra i più positivi in campo, protagonista prima sull’azione del rigore e poi su quella del raddoppio. E’ proprio Meola, infatti, dopo pochi minuti, a calciare la palla che finisce sul braccio allargato di Morelli in area: l’arbitro Gambirasio indica il dischetto, dagli undici metri Kouko spiazza Gariti. Dopo un quarto d’ora è ancora il trequartista ad allungare il rinvio della difesa e a proiettarsi subito in avanti, Kouko lo lancia con un colpo di testa all’indietro, Meola fa trenta metri poi davanti a Gariti serve Cericola alla sua sinistra, che di piatto destro firma il bis. Dopo l’uscita di Kouko, sostituito da Gubellini, nel finale di primo tempo l’Ancona manca il tris con Gerbaudo. Nella ripresa solo agonismo e sostituzioni, più i due sfortunati episodi, cioè l’infortunio a Matese e, nell’interminabile finale, la gazzarra da cui scaturisce il doppio rosso, compreso quello a Gelonese.

Giuseppe Poli