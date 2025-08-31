L’Ancona di Maurizi fa sul serio: "Comincia la corsa al campionato"

E’ il momento del debutto ufficiale: stasera alle 20.30 allo stadio Del Conero l’Ancona affronta il Castelfidardo nel primo turno di Coppa Italia. La formula è quella consueta: gara secca a eliminazione diretta, con calci di rigore in caso di conclusione in parità dei tempi regolamentari. Per i dorici, con un organico rinnovato al 90% rispetto allo scorso anno, è la ’prima’ in casa, davanti al proprio pubblico, l’occasione per dimostrare il valore di questa squadra costruita per provare a vincere il campionato.

Il tecnico Agenore Maurizi, anche lui alla prima conferenza stampa della stagione, nel ventre dello stadio di Passo Varano, la prende da lontano, con la sua filosofia: "La mia visione della vita distingue le opinioni dai dati di fatto. Spesso baso la mia vita sull’oggettività delle cose. E un altro parametro è che tutto ha un inizio e tutto ha una fine, come la nostra vita. Quello che ci possiamo godere è il ’durante’. Spesso ho allenato nella categoria superiore. Avevo la possibilità di farlo anche quest’anno, ma sarebbe stato meno gratificante di provare a vincere un campionato ad Ancona. Questa è una piazza costellata da tantissime vicissitudini che vanno al di là del calcio giocato. Ma è una piazza che dà entusiasmo e responsabilità. Vincere il campionato qui sarebbe molto gratificante, ed è il mio obiettivo principale. Ma lo deve essere di tutti. Noi non siamo nessuno senza l’aiuto degli altri, come spiega la filosofia Ubuntu. Dunque anch’io ho bisogno della squadra, della società e dell’ambiente per raggiungere il risultato".

Agenore Maurizi parla di tifo biancorosso e di cocenti delusioni: "Ho visto gli occhi di quel tifoso con cui abbiamo parlato a Castelraimondo. Trasparivano rabbia e delusione dovute a cocenti esperienze di anni e anni. Mi rivedo molti in quegli occhi, anch’io ho avuto cocenti delusioni dal mondo del calcio. Capisco quando uno soffre, quando viene tradita una passione, un amore, sentimenti importanti. Adesso, però, sono convinto che tutti insieme possiamo regalarci qualcosa di importante, che è la vittoria del campionato".

Intanto c’è la Coppa e davanti stasera c’è il Castelfidardo, occasione per cominciare al meglio la stagione: "L’esperienza mi dice che l’unica cosa che conta è il risultato – prosegue Maurizi –. Anche se sono uno che vuole vedere in campo i principi che applichiamo in allenamento. Ma delle volte è importante vincere, in qualsiasi modo". Facendolo con il giusto approccio: "Rappresentiamo qualcosa di importante e non possiamo farlo male: è una partita da vincere. Il Castelfidardo? Massimo rispetto. Nel calcio, come nella vita, bisogna avere rispetto di tutti".

Sul modulo e sulle scelte Maurizi conclude: "Giocheremo con quattro difensori, due centrocampisti, un trequartista, due ali e una prima punta. Però questa è solo la dislocazione iniziale, poi in allenamento proviamo anche a girare la squadra, ad alzare un terzino, mettendoci a tre in difesa. Resteranno a riposo Sparandeo e Attasi".

Giuseppe Poli