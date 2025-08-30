L’Ancona obbligata a sognare in grande: è la seconda rosa più ’ricca’ del girone

Poco più di 24 ore al via della stagione ufficiale. Domani sera l’Ancona, fresca di benedizione in Duomo, affronterà in Coppa Italia il Castelfidardo.

E’ ancora agosto ma non è più ’calcio d’agosto’, adesso in palio c’è la qualificazione in Coppa. E’ il primo turno, dopo il preliminare che i dorici non hanno giocato, e la formula è sempre la stessa: gara unica a eliminazione diretta con calci di rigore in caso di conclusione in parità dei tempi regolamentari. L’atteso confronto in notturna, alle 20.30, che è anche un derby, sarà diretto dall’arbitro Marco Melloni di Modena. Atteso da appassionati e detrattori, che si ritroveranno sugli spalti dello stadio di Passo Varano al di là di ogni polemica. Anche la Curva Nord, infatti, attraverso la sua pagina Facebook, invita tutti a essere presenti alla partita per sostenere la squadra, anche se certo non mancheranno cori e striscioni contro la proprietà. Ma questo è un refrain già noto. Quello che ancora è tutto da scoprire, invece, è il reale valore di questa squadra, assemblata con cura durante l’estate, senza troppi nomi importanti o prime donne, ma con numerosi giocatori di valore e di curriculum. Il recente arrivo di Mattia Matese ha fatto schizzare il valore di mercato dell’organico a disposizione di mister Maurizi al secondo posto del girone nella classifica redatta dal sito Transfermarkt, a ridosso del Chieti e davanti al Teramo, per quello che vale.

Perché ciò che importa davvero l’Ancona dovrà cominciare a dimostrarlo già da domani sera, proprio di fronte a quel Castelfidardo che nella penultima partita della scorsa stagione rifilò un 4-0 a domicilio a un’Ancona svagata e già in vacanza, certamente vittima anche delle molte polemiche che hanno caratterizzato l’annata della rinascita.

Da allora però, molta acqua è passata sotto i ponti: il presidente Massimiliano Polci, con il supporto a distanza di Alessandro Di Paolo e di altri imprenditori pronti a entrare entro metà settembre nel capitale della società, trasformata in Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, e con il sostegno di tutto lo staff, ha allestito una squadra apparentemente di ottimo profilo per Agenore Maurizi.

Domani sera dovrebbe mancare all’appello il solo Sparandeo, assenza non certo di poco peso nello scacchiere del mister, che però può contare su una panchina profonda e su valide alternative in ogni reparto. Poi toccherà al campionato.

Intanto l’anticipo di Coppa, primo piatto per scoprire tutte le qualità e le eventuali carenze di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista, per riconquistare la sua tifoseria e, magari, provare anche a vincere il campionato.

Giuseppe Poli