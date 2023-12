L’anniversario. Il Club Valdarbia compie 20 anni. Festa venerdì sera

Venti primavere: un bel traguardo quello raggiunto dal Siena Club Valdarbia, nato proprio nell’anno della storica promozione della Robur in Serie A, che ha deciso di festeggiare lo speciale evento venerdì 15 dicembre, in occasione della tradizionale cena degli auguri. Alla serata, che si svolgerà nella sede della Misericordia di Isola d’Arbia, in via della Mercanzia, 76, prenderà parte anche una rappresentanza del Siena Fc: saranno presenti infatti i calciatori Bernardo Masini e Leonardo Granado, che non potranno prendere parte, domenica, alla partita con la Nuova Foiano, alle prese, entrambi, con un infortunio. Ad accompagnare il centrocampista e l’attaccante il segretario generale bianconero Luigi Conte e l’addetto stampa Andrea Levorato. Ad alzare i calici anche una rappresentanza del Siena Club Fedelissimi e del Siena Club Corrente Bianconera.