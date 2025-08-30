Acquista il giornale
L’annuncio dell’ex portiere della Vis sui social dopo il lungo periodo di degenza per una emorragia. De Juliis, lacrime di gioia: "Sono tornato»

di SILVANO CLAPPIS
30 agosto 2025
De Juliis è tornato. Lo ha fatto nel modo più sorprendente, intenso e se vogliamo inatteso per tempistica: "Buongiorno a tutti, sono tornato". Poche parole ma chiare, apparse sulla chat con alcuni compagni di squadra, e l’ex portiere della Vis ha comunicato ai suoi tantissimi amici e tifosi che sì, ce la sta facendo ad uscire dal tunnel in cui era finito per una gravissima emorragia.

Il 53enne ex portiere biancorosso è in un istituto di riabilitazione a Potenza Picena, nelle Marche. Lì si sono spostati anche i genitori, Domenico e Tolmina, per assisterlo in questa lenta e graduale ripresa. Lavoro con i fisioterapisti e i medici al mattino e nel pomeriggio e poi le coccole dei cari. Gli strascichi dell’emorragia ci sono, è inevitabile. Ma sono limitati rispetto a quelli che potevano essere e che comunque sono stati ridimensionati da cure e riabilitazione. Ha vinto il suo carattere, quello stesso che metteva in campo. La sua grinta lo ha aiutato. Da Ancona a Teramo, poi Sant’Omero e infine Potenza Picena. Da mesi era stato scongiurato il pericolo di vita. De Juliis sta sulla carrozzella, ma ha una volontà di ferro. Lavora tanto per recuperare e la prossima sfida è quella di riavere l’autonomia motoria, insomma di camminare. Nel frattempo, ha riacquisito i ricordi della memoria. E’ presente a se stesso. Parla. Insomma, è tornato. Ha ripreso tutti quei movimenti e quei meccanismi che sembrano scontati nella vita di tutti i giorni e che, invece, sembravano bloccati per sempre quella notte di ottobre. Un po’ alla volta, giorno dopo giorno sta tornando ad essere Roberto De Juliis.

È di Teramo l’ormai ex "Uomo Ragno" del Castel di Sangro, nel tempo si è stabilito a Pesaro dove viveva con la figlia Matilde. Fino alla notte tra il 20 e il 21 ottobre scorso quando è stato colpito da un’emorragia cerebrale. L’hanno trovato nell’abitazione, a Pesaro, incosciente. Era solo in casa. La figlia non c’era. L’aspettavano per il turno di notte nell’azienda di Tavullia dove lavora da anni. È scattato l’allarme. Nella notte l’hanno portato in ospedale a Pesaro, poi, ad Ancona. La situazione è apparsa subito grave. Sono passati giorni di ansia, angoscia e speranza. I medici hanno provato a svegliarlo. Ha aperto gli occhi. Poi, un’altra ischemia. Al capezzale si sono alternati i familiari. Un’operazione delicata e poi i graduali segnali di miglioramento. Fino al trasferimento a Potenza Picena. Sui social il tifo degli ex compagni e non solo. Pesaro lo aspetta, magari un giorno allo stadio a rivedere la sua Vis.

© Riproduzione riservata

