L’anticipo Derby per il Cervia

Con l’anticipo Cervia-Bakia Cesenatico, in programma, oggi pomeriggio alle 15, al ‘Todoli’ di Milano Marittima, prende il via la giornata n.13 nel girone D del campionato di Promozione. L’umore delle due rivali è basso. I padroni di casa, ultimi della classe, vengono da 8 sconfitte consecutive, l’ultima della quali in trasferta contro la Sampierana. Gli ospiti invece sono reduci dal passo falso interno contro la capolista Fratta Terme, maturato sui titoli di coda. Domani alle 14.30 si giocano le altre gare. Persa la... testa, il Faenza – scivolato al 3° posto a quota 23, a -1 dalla coppia Sampierana-Fratta Terme – cerca di rimettersi in moto dopo il clamoroso suicidio di Verucchio (pareggio 4-4, dopo essere stato in vantaggio 3-0 e 4-3 fino al 95’).

Al ‘Neri’ è programma un match di cartello, visto che è in arrivo il Cattolica, 5° con 20 punti. Degli ultimi 7 scontri diretti, i manfredi ne hanno vinto 3 pareggiato 3 e perso solo uno. In cerca di riscatto è anche il San Pietro in Vincoli, 4° a quota 21, ma reduce dallo 0-0 esterno nel derby contro il redivivo Cotignola. La formazione di mister Del Mastio ospita il Verucchio che, fuori casa, ha perso le ultime 3 gare consecutive. Un compito sulla carta proibitivo attende la Del Duca Grama, settima a quota 18, a -2 dalla zona playoff, che è di scena a Fratta Terme sul campo della capolista. L’undici di mister Candeloro sarà privo degli squalificati Pergolini (4 turni), Bravaccini e Lombardi. Il Classe, decimo con 17 punti, a +2 sulla zona playout, ospita il Cattolica, che invece punta in alto, benché abbia solo 3 punti in più dei biancorossi. Nel girone C il Solarolo, 3° a -5 dalla vetta, affronta l’insidiosa trasferta di Trebbo di Reno, sul campo della penultima. Lo Sparta Castelbolognese, a 12 punti con un piede in zona playout, è di scena a Comacchio dove, ad attenderlo, c’è la Comacchiese, quinta a -1 dalla zona playoff.