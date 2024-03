L’anticipo di Eccellenza. Spoleto, a Castiglione è già la prova-verità

PERUGIA – La venticinquesima giornata di Eccellenza si apre oggi con l’anticipo che mette di fronte, alle 15 al Giommoni, il Castiglione del Lago e lo Spoleto. Una gara fondamentale soprattutto per gli ospiti che arrivano da una serie utile di 3 gare in cui i biancorossi di Brevi hanno fermato sul pari le battistrada Acf Foligno e Terni Fc e battuto, domenica scorsa, il Pontevalleceppi. Proprio Brevi ha voluto chiedere pubblicamente scusa dopo la squalifica di tre giornate. "Voglio chiedere scusa alla terna – sottolinea il tecnico - perché so di avere esagerato nelle proteste per la mancata concessione di un possibile calcio di rigore a nostro favore. Non sono solito lasciarmi andare a proteste esagerate e per questo ci tengo a chiedere scusa alla terna e alla società per il mio comportamento". Anche senza il tecnico in panchina, lo Spoleto dovrà provare ad espugnare il campo di un Castiglione del Lago reduce da due pari di fila, chiamato a vincere per non rinunciare definitivamente alle chance playoff. Recchi ritroverà Mendes e bomber Bebeto dopo la squalifica. Al Giommoni arbitra Fanelli di Perugia, assistito da Frizza e Milasi di Perugia. Tutte le altre gare in programma domani, sempre con fischio di inizio alle 15, con posticipo di mezzora rispetto alle ultime partite.