L’anticipo di serie C. La Pergolettese alza l’asticella. C’è il Novara per provare a svoltare

Tre punti per ripartire: questo l’intento della Pergolettese che oggi alle 14,30 ospita allo “Voltini“ il Novara nell’anticipo di campionato. La formazione cremasca dopo la battuta d’arresto rimediata sette giorni fa sul terreno della Pro Vercelli cerca il riscatto immediato per migliorare una classifica che al momento vede Lambrughi e compagni al dodicesimo posto con 12 punti totalizzati in undici gare disputate. Vincere la gara odierna significherebbe fare un bel balzo e avvicinare le posizioni di vertice.

Dalla rifinitura che si è svolta ieri mattina al centro sportivo Bertolotti pare confermato il modulo offensivo 4-3-3 che dovrà essere solido in tutte le zone del campo per contrastare al meglio i piemontesi che a Crema cercheranno di conquistare i tre punti dopo il buon pareggio ottenuto domenica scorsa tra le mura amiche con la Virtus Verona.

A presentare il match mister Giacomo Curioni: "Vogliamo regalare una gioia ai nostri splendidi tifosi e cercheremo in tutti i modi di ottenere i tre punti. In casa tante volte abbiamo deluso e credo che sia ora di invertire il trend e incominciare a vincere anche nel nostro bellissimo stadio. Il Novara è una squadra ricca di elementi di categoria e importanti e dovremo essere pronti ad offrire una prestazione all’altezza. Ci saranno diversi assenti sia per squalifica che per infortunio ma sono sicuro che chi scenderà in campo darà il contributo giusto per portare a casa un risultato importante conclude il condottiero gialloblù".

Pergolettese (4-3-3): Doldi; Aidoo, Benvenuto, Lambrughi, Antolini; Pessolani, Di Gesù, Careccia; Ferrandino, Tomaselli, Corti. Raffaele Sisti