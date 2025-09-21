L’anticipo. Passo falso della Sammaurese. Il Chieti vince all’ultimo assalto

Chieti

2

Sammaurese

1

: Mercorelli (28 st Zanin); De Luca (40 st Pracek), Gallo, Caparros, Guerriero; Sabba, Donsah (22 st Cascio), Gueye (28 st Giampaolo); Ceccarelli (42 st Busatto), Vuthaj, Arlotti. All.: Del Zotti.

SAMMAURESE: Pollini, Bianchi, Dall’Osso, Oppizzi; Dimitri (40 st Magnanini), Sare, Zaccariello, Conti (32 st Infantino); Nisi (40 st Deshkas), Bertani (32 st Manzi); Lucatti (37 st Amadori). All.: Asta.

Arbitro: Rossiello di Molfetta.

Reti: 18’ rig. Ceccarelli, 50’ Lucatti, 94’ Giampaolo.

Amari i minuti di recupero per la Sammaurese che nell’anticipo a Chieti incappa nella seconda sconfitta dopo quella con la Recanatese. La formazione di casa sblocca il risultato su rigore: è il 18’ quando l’arbitro assegna la massima punizione procurata da Vuthaj, dal dischetto è impeccabile l’esecuzione di Ceccarelli che spiazza il portiere. Al 50’ il risultato torna in parità: l’arbitro punisce con il rigore l’intervento su Lucatti, lo stesso giocatore trasforma il penalty e porta il risultato sulla parità. Gli abruzzesi provano ad alzare i ritmi di gioco, ma Polini fa buona guardia. Quando la partita sembra essersi incanalata sul pareggio arriva il gol di Giampaolo (94’) che sfrutta nel migliore dei modo un errato disimpegno.