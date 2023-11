L’anticipo. Siena-Castiglionese fissata il 2 dicembre

Il Comitato regionale toscano ha disposto l’anticipo della sfida Siena-Castiglionese (quindicesima giornata). Il match non si giocherà, come da calendario, domenica 3 dicembre, ma sabato 2, con fischio di inizio sempre alle 14,30, allo stadio Berni di Badesse. In palio ci saranno punti pesanti: la Castiglionese è al momento la prima diretta inseguitrice dei bianconeri: la squadra di mister Fani ha raggranellato, in 11 giornate, 21 lunghezze, 8 in meno di Bianchi e compagni. Il prossimo turno, però, potrebbe cambiare il volto della classifica: la Castiglionese affronterà infatti la Nuova Foiano, attualmente quarta a quota 19, che tenterà il sorpasso. Lo Scandicci, oggi terzo con 20 gettoni all’attivo, ospiterà invece il Terranuova Traiana (19 punti), in un altro scontro diretto che potrebbe dire molto alla geografia della graduatoria. Poco indietro il Signa (18): i ragazzi di Scardigli incroceranno la Lastrigiana. Per la Robur una bella opportunità di tenere le dirette concorrenti a debita distanza.