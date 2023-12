L’anticipo. Sinalunghese e Baldaccio Bruni in campo sabato

Anticipata a sabato (sempre alle 14,30) la sfida valida per l’ultima giornata del girone di andata di Eccellenza Toscana girone B tra Sinalunghese e Baldaccio Bruni. Le due società hanno infatti deciso l’anticipo di 24 ore rispetto al fischio d’inizio originariamente previsto domenica. Ciò permetterà di avere poi un giorno di recupero in più in vista dell’ultimo match del 2023, fissato sabato 23 dicembre sempre alle 14,30 in trasferta contro un’altra aretina, il Terranuova Traiana. In casa rossoblù c’è grande voglia di ripartire dopo due sconfitte di fila che hanno interrotto un filotto interessante e una classifica per i ragazzi di Pezzatini molto positiva. In vista della sfida alla Baldaccio Bruni, formazione di Anghiari con 2 punti in meno rispetto a Marini e compagni, Pezzatini potrebbe optare per qualche cambio nell’undici iniziale. Scalpitano infatti gli ultimi arrivati, l’attaccante Fiaschi (in gol domenica a Signa per il 2-2) e la mezzala ex Badesse e Poggibonsi Chiti.