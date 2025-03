Lanzoni, traversa nel finale. Sant’Agostino sfiora il colpo

Solarolo

1

S. Agostino

1

SOLAROLO: Fusconi, Mengozzi, Ferretti, Errani, Malo, Franceschini D. (3’ st De Marco), Rimini (32’ st Menicucci), Kacmoli, Amaducci (20’ st Piancastelli), Lanzoni, Fernandi (20’ st Sona). A disposizione: Dosi, Crispino, Dal Monte, Tassinari L., Fabini. All.: Assirelli.

S. AGOSTINO: Costantino, Roda, Pinca (44’ st Valesani), Pellielo (14’ st Sarti), Di Bari, Armaroli, Corsi (25’ st Vanzini), Iazzetta (28’ st Landi), Cazzadore, Laurenti (18’ st Cremaschi), Frignani. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Masiero, Tassinari. All. Biagi

Arbitro: Allkanjari di Rimini.

Reti: 2’ pt rig. Cazzadore (S.), 17’ st Malo (So).

Note: ammoniti: Mengozzi (So), Sona (So), Pinca (S.), Di Bari (S.), Iazzetta (S.), Cremaschi (S.). Malo (S) manda alto un calcio di rigore al 40° st

Punto che i ramarri devono tenersi ben stretto, nonostante che, classifica alla mano, la squadra di mister Biagi si trovi in zona playout. Il Solarolo è squadra tosta, e lo ha dimostrato per tutti i novanta minuti. Peccato perchè l’avvio del Sant’Agostino è ben augurante, dopo pochi secondi Mengozzi colpisce la sfera con la mano nella propria area ed è penalty che Cazzadore realizza spiazzando l’estremo difensore avversario.

Il Solarolo già da subito tenta una reazione, ma la conclusione di Rimini al 5° pt termina alta. Al 31° è Lanzoni che, su apertura di Rimini, calcia in porta ma Costantino è ben piazzato.

Al 17° della ripresa il Solarolo perviene al pareggio: è Malo che concretizza al meglio un’azione personale con una conclusione, appena dentro l’area, che si infila alla sinistra di Costantino.

Al 22° è Sona che, sotto porta, fallisce il gol del possibile sorpasso dei romagnoli e al 28° Costantino si oppone da campione ad una conclusione dalla distanza di Malo.

Al 32° ancora Malo mette una palla tesa in piena area piccola, ma nessuno degli avanti del Solarolo riesce a trovare il guizzo giusto per deviarla in porta. Al 40° infine gli uomini di mister Assirelli hanno l’opportunità più clamorosa per poter realizzare il gol vittoria: Armaroli atterra in area Sona, il direttore di gara decreta il penalty per i romagnoli, dagli undici metri si presenta Malo, ma la conclusione, fortunatamente per i ramarri, termina alta sopra la traversa.

Al 48° ultimo brivido per il Sant’Agostino, Lanzoni colpisce in pieno la traversa con un tiro dal limite leggermente deviato da un difensore. Insomma, come detto in precedenza, un punto da mettere in tasca ottenuto contro un’ottima squadra, ma ora, per il Sant’Agostino, la testa è già alla sfida di domenica prossima quando, tra le mura amiche, arriverà la Sampierana.