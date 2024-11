L’appello del presidente: "Questo Forlì è da vedere"

"Siamo estremamente soddisfatti dell’andamento della squadra, non esserlo vorrebbe dire non credere nelle nostre possibilità. Vero è che ci sentiamo privati di qualche punto, ma ci sono anche gli arbitri e tutti avete visto cos’è successo... Al di là di questo, la squadra sta rendendo benissimo, merito di un gruppo eccezionale e coeso come mai nella mia gestione mi era capitato di vedere. Mi compiaccio. E adesso speriamo di fare sempre meglio". Pensieri e parole di Gianfranco Cappelli, presidente del Forlì.

Presso la sede dell’Agenzia Guardigli Mosaico di Italiana Assicurazioni, partner affezionato del club biancorosso, Cappelli focalizza poi l’attenzione sul big match di domani, al ‘Morgagni’, contro il Piacenza: "Affrontiamo una squadra blasonata, che ha calcato i palcoscenici di serie A, B e C, quindi servirà il massimo impegno. Certo, dobbiamo fare i conti con diversi infortunati, ma anche nelle partite precedenti avevamo tanti assenti. Io comunque ho piena fiducia nella squadra e nello staff tecnico".

E lancia un appello ai tifosi, affinché domenica accorrano allo stadio per fungere da "dodicesimo uomo in campo"; lo merita "una squadra che pratica un gioco ‘diverso’ dalle altre formazioni". Il pronostico? "La palla è rotonda, ma ovviamente il Forlì scenderà in campo per vincere". Chiosa sulla parentesi di mercato ormai alle porte: "Siamo vigili, ma riteniamo che la squadra sia competitivissima. Al momento non ci sono novità".

La parola passa alla difesa. "Sappiamo che il Piacenza dispone di attaccanti di spessore e dal tasso tecnico elevatissimo, come si evince dal loro curriculum, per cui sarà sicuramente una partita impegnativa. Starà a noi cercare di neutralizzarli", scandisce Luca Sbardella. Il centrale capitolino, pilastro della retroguardia del Galletto, dipinge un quadro "abbastanza positivo" delle prestazioni sue e della squadra, "ma si può sempre fare meglio", sottolineando la soddisfazione per l’identità assunta dal Forlì, frutto di un percorso che presenta ulteriori margini di sviluppo e miglioramento.

Abituato alla passione di una piazza calda come San Benedetto del Tronto, da dove proviene, Sbardella non si dice però meravigliato per il distacco con cui i forlivesi vivono la squadra della loro città ("Sono realtà molto diverse") e afferma: "Un giocatore deve essere bravo ad adattarsi al contesto in cui si trova, cercando di fare del suo meglio. Certo, a chi non piacerebbe giocare davanti a un pubblico numeroso come quello della Samb? Averlo a favore è una spinta in più. Detto ciò, starà anche a noi, attraverso i risultati, riportare i tifosi allo stadio".