L’Appignanese batte il Casette Verdini e torna alla vittoria. Pareggio tra Cluentina e Potenza Picena; Matelica a mani vuote

VIGOR CASTELFIDARDO

2

MATELICA

0

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia (38’ st Bandanera), Gioielli (34’ st Fermani), Marconi, Santoni, Terrè (42’ st Malaccari), Testa (27’ st Fanesi), Storani (15’ st Ballarini), Mosca, Rombini. Panchina: Carpera, Calligari, Picciafuoco, Arifi. All. Manisera.

MATELICA: Ginestra, Lapi (1’ st Iachetta), Merli, Aquila, Brunelli, Ferretti, Gobbi, Sileoni (32’ st Stroppa), Iori, Paradisi, Dell’Aquila. Panchina: Petrelli, Croia, Santamarianova, Eugeni, Bubinelli, Catalani, Berettini. All. Tasso.

Arbitro: Negusanti di Pesaro Urbino.

Reti: 36’ e 38’ Rombini.

CASTELFIDARDO

Il Matelica torna a mani vuote da Castelfidardo con la Vigor che domina nel primo tempo. Rombini autentico spauracchio della difesa: colpisce prima un palo, costringe un difensore a salvare sulla linea, ma la squadra di Tasso non può niente quando nel giro di un paio di minuti, al 36’ e 38’, Rombini infila due volte Ginestra con il vantaggio siglato addirittura di tacco. E il Matelica? Crea pochi pericoli verso la porta di Lombardi. La formazione ospite - che nella ripresa schiera un poker di assi come Iori, Dell’Aquila, Paradisi e Iachetta - tenta di riaprire la sfida nella ripresa. Ci prova soprattutto Iori, ma i tentativi sono troppo deboli per creare problemi alla squadra di casa in giornata di grazia.