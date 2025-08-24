L’appuntamento alle 21 al parco del Prato: molto apprezzata nei canali social la terza divisa di colone nero. Stasera sfila la squadra con le nuove maglie

AREZZO

Dopo il giorno dell’esordio stagionale in coppa e del debutto in campionato, è arrivato anche quello della presentazione ufficiale della squadra e delle nuove divise da gioco alla città.

Stasera, alle ore 21, il parco del Prato farà infatti da cornice all’evento che, normalmente, introduce a una nuova stagione ma che stavolta, eccezionalmente, segue già la prima giornata di campionato.

Il calendario bislacco imposto dalla Lega Pro per questioni di diritti televisivi, del resto, non fa sconti a nessuno e la presentazione, che era inizialmente in programma mercoledì scorso, è stata posticipata per la vicinanza troppo stretta alla data dell’esordio in campionato, appunto quella di venerdì scorso.

Per i tifosi e gli appassionati sarà l’occasione di vedere tutta la rosa al gran completo e di conoscere meglio i tanti nuovi arrivati dal mercato estivo.

Saranno presenti, e non potrebbe essere altrimenti, anche il presidente Guglielmo Manzo (nella foto) e il direttore amaranto Aniello Cutolo.

La serata sarà impreziosita anche dalla presenza delle nuove divise da gioco, particolarmente apprezzate dai tifosi nei canali social, compresa la terza maglia nera fortunata alla prova del debutto venerdì sera al Comunale. Appuntamento, insomma, per le ore 21 al Prato per l’abbraccio agli amaranto.

Luca Amorosi