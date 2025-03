L’Aquila domenica incontra la Fulgens Foligno. Montevarchi, sfida per i titolari. Vecchi e Picchi vogliono la maglia

A leggere la classifica l’incontro di domani al Comunale Brilli Peri con la Fulgens Foligno sembra il più impegnativo per il Montevarchi tra i sei che mancano al termine della stagione regolare. Ben 19 punti, infatti, separano le due formazioni e gli umbri, a quota 52, di sicuro non saranno disposti a concessioni visto che puntano a consolidare fino al 4 maggio il ruolo di vicecapolista dietro il Livorno. Gli aquilottinon dovranno sbagliare niente al cospetto della squadra di mister Manni che, per inciso, è espressione di un club giovane, nato nel 1984 e cresciuto di recente in modo esponenziale. Frequenta invece addirittura la Promozione il Foligno Calcio che evoca la clamorosa e funesta partita del 7 maggio 1972, sospesa per un’invasione di campo con aggressione alla terna arbitrale poi costata un anno di squalifica al Comunale e pesanti sanzioni per alcuni dirigenti rossoblù. L’attualità racconta, invece, che la Fulgens, facendo onore al suo nome latino, splende nei quartieri alti e sarà un avversario temibile.

Alla ricerca della vittoria che manca loro dal 19 gennaio con l’1 – 0 di Ghivizzano, i ragazzi di Rigucci si sono preparati a dovere all’appuntamento e vogliono ripartire dall’ottima prova sfoggiata domenica scorsa con il Follonica Gavorrano, recuperando lo svantaggio subito a freddo. Stamani, al termine della seduta di rifinitura, il tecnico dei montevarchini diramerà le convocazioni e la notizia confortante riguarda il recupero di Lorenzo Vecchi, il terzino già pronto al rientro la settimana passata ma bloccato alla vigilia della gara in Maremma da un improvviso attacco influenzale. È probabile che l’ex Ghiviborgo possa far parte dell’undici iniziale ma non sembra automatico il ritorno dell’Aquila alla difesa a quattro, tenuto conto dello spostamento in avanti sulla corsia di sinistra di capitan Martinelli. Lo stesso centravanti Priore, lasciato all’inizio in panchina nella trasferta maremmana, pare destinato a concorrere per una maglia da titolare, e analogo discorso può valere per Alberto Picchi. Giovedì scorso, intanto, i falchetti folignati hanno battuto 5–0 in amichevole la Rappresentativa regionale umbra under 19 mostrando una condizione invidiabile.

Giustino Bonci