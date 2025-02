L’Aquila fa chiarezza. “Abbiamo fatto investimenti importanti. Da ora in avanti obiettivo salvezza con i giovani”.

Arezzo, 26 febbraio 2025 – L'Aquila Montevarchi fa chiarezza in merito alle recenti contestazioni rivolte a società, giocatori e staff ricevute da parte dei tifosi rossoblù nelle ultime partite. La Società ha voluto ribadire che l'obiettivo primario della stagione è la permanenza nel campionato Nazionale di Serie D, con particolare attenzione all'inserimento graduale dei giovani del proprio settore giovanile nella rosa della prima squadra, sia per il presente che per il futuro. “Nello scorso dicembre - aggiunge l’Aquila nella sua nota - sono state effettuate operazione di mercato ridotte con l’intento di un risparmio economico, visti gli importanti investimenti fatti negli anni sia essi per la Prima squadra che per il Settore giovanile e non ultimo l’Academy Center che oggi permette di avere a disposizione un impianto di ultima generazione”. Quindi dopo gli importanti investimenti fatti negli anni precedenti e la costruzione dell'Academy Center, il Montevarchi precisa che quest’anno ha voluto attuare una politica di risparmio economico. Nonostante il delicato momento, la Società ha comunque assicurato che tutti gli impegni e le scadenze verranno rispettati fino al termine del campionato e oltre. Infine, è stata rinnovata la piena fiducia nei giocatori e nello staff tecnico.