L'Aquila. Il giovane Galastri tra studio e calcio

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Si sveglia la mattina alle 6, da Poppi prende il treno in direzione Arezzo per andare a scuola, all'istituto Fossombroni, mangia all'interno del plesso. Poi riprenderà il treno in direzione Valdarno. Scende alla stazione di Montevarchi e va ad allenarsi con la prima squadra dell'Aquila. Poi sale di nuovo nel convoglio, torna ad Arezzo da dove riprende un altro treno per tornare a casa, in Casentino. E si mette a studiare...Questa è la giornata tipo di Francesco Galastri, 17 anni ad aprile, da alcune settimane stabilimente nella prima squadra dell'Aquila Calcio. E' una bella storia da raccontare la sua. La storia di un ragazzo che fa tanti sacrifici per alimentare la sua grande passione, il calcio e, perché no, inseguire un sogno, quello che coltivano tutti i giovani calciatori.

Francesco Galastri ha giocato un paio di gare da titolare, ma sia lui che lo staff tecnico e la società sanno perfettamente che di strada da fare ce n'è ancora tanta. E' un ragazzo del vivaio dell'Aquila. Dopo un'esperienza nel settore giovanile della Fiorentina, è arrivato infatti a Montevarchi tre anni fa giocando nei giovanissimi, poi negli allievi e infine...la prima squadra. Non è mancato un pensiero per i genitori. "Sono molto contenti, fanno tanti sacrifici come me, quindi li devo ringraziare perché fin dal primo giorno mi hanno aiutato e spronato".