L'Aquila in Serie D punta su Sandro Pochesci, cambiamenti in vista per Jesina e Treiese

L’Aquila, serie D, ha messo nel mirino l’allenatore romano Sandro Pochesci. C’è Mirco Omiccioli tra i possibili allenatori della Nuova Alma Juventus Fano, così è difficile che il tecnico possa rimanere a Jesi dopo avere portato i leoncelli in Eccellenza. Il direttore sportivo Belkaid, che ha un passato da giocatore della Maceratese, potrebbe lasciare la Jesina. Non ci sarà più Mauro Antonioli sulla panchina della Vigor Senigallia.

In Eccellenza l’Osimana si tiene stretto l’attaccante Lorenzo Alessandroni, protagonista in Eccellenza nelle ultime due stagioni con i senza testa. Nei giorni scorsi la società aveva confermato Mauro Chiodini come direttore sportivo.

In Prima categoria il Montecassiano ringrazia l’allenatore Enrico Carinelli e il suo collaboratore Marco Morbiducci per la professionalità, impegno e dedizione dimostrati nelle tre stagioni passate insieme. "Un rapporto umano e un’alleanza sportiva – hanno scritto i dirigenti – che hanno portato a grandissimi traguardi, tra cui la storica vittoria dei playoff di Seconda Categoria e l’anno successivo l’ingresso ai playoff di Prima Categoria".

La Treiese, formazione di Seconda categoria, comunica che dopo il direttore sportivo Matteo Romagnoli anche l’allenatore Stefano Compagnoni ha rassegnato le dimissioni al termine della stagione conclusa al quinto posto ma fuori dai play off per distacco di 14 punti dalla seconda classificata. "Siamo dispiaciuti per l’abbandono di due ragazzi del posto – scrivono i dirigenti – che con tanto entusiasmo si sono messi a disposizione della società. Il dispiacere dello staff dirigenziale che segue la prima squadra del calcio è alto, ma si vuole cogliere l’occasione per fare dei cambiamenti e ripartire con rinnovato entusiasmo per disputare una stagione da protagonista".