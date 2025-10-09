L'Aquila Montevarchi esce dalla Coppa Italia

Arezzo, 09 ottobre 2025 – Serata di emozioni quella di ieri al Lungobisenzio: il Prato, sotto dopo appena 45 secondi, reagisce con carattere e nel finale completa la rimonta, superando 2-1 l'Aquila Montevarchi e conquistando il pass per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Nonostante la sconfitta buona la prestazione degli uomini di Simone Marmorini scesi in campo con moltissimi giovani in campo, ben 9 under, e un ampio turno Sopra. L'avvio è da incubo per i padroni di casa: dopo appena 45 secondi Tommasini sblocca il risultato con un diagonale preciso che non lascia scampo a Furghieri.

Il Montevarchi continua a spingere e al 4' sfiora il raddoppio con Lovari, che da fuori area manda di poco alto. La risposta del Prato arriva al 7' con un contropiede finalizzato da Mencagli, ma il suo tiro al volo termina oltre la traversa. La squadra ospite appare più brillante e manovratrice, mentre i lanieri faticano a trovare spazi. Al 23' Galastri colpisce la traversa con una conclusione potente, preludio di una prima frazione giocata a ritmi alti. Il Prato cresce col passare dei minuti e al 26' Atzeni va vicino al pari con un destro che sfiora il palo. Il primo tempo si chiude con il Montevarchi in vantaggio, ma con i padroni di casa in evidente crescita. La ripresa si apre con gli stessi effettivi.

Al 5' Iacullo prova di testa, ma Furghieri risponde con una bella deviazione in angolo. Al 10' Venturi effettua il primo cambio: dentro Greselin per Di Paola, con D'Orsi spostato sulla corsia sinistra. La pressione biancazzurra aumenta e al 16' arriva il pareggio: cross dalla sinistra di D'Orsi e girata sul secondo palo di Mencagli, che fa esplodere il Lungobisenzio. Il Prato prende in mano il gioco, spinto anche dai cambi: Cesari rileva Limberti, Risaliti entra per Boccardi. Al 37' Rinaldini pennella un cross perfetto per Mencagli, ma il colpo di testa è centrale. Al 39' è Cela a sfiorare il vantaggio con una deviazione di testa che termina a lato. Al 40' ultimo cambio per Venturi con Gioè al posto di Verde. Cinque minuti di recupero e la gara sembra destinata ai rigori.