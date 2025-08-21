L'Aquila. Sconfitta in amichevole

Arezzo, 21 agosto 2025 – Il Montevarchi di Marmorini perde per 0-1 la quarta amichevole precampionato disputata ieri al "Brilli Peri" contro la Primavera dell'Empoli allenata dal mister Filippeschi Andrea. La sfida contro la squadra azzurra, che quest'anno disputerà il campionato di Primavera 2, è stata decisa al 20' del primo tempo dalla rete siglata dal numero 8 Perin, bravo a recuperare palla sulla costruzione dal basso degli aquilotti e battere nell'uno contro uno Giusti. Un Montevarchi che dopo il gol incassato ha provato a reagire e costruire dell'occasioni pericolose, soprattutto verso la fine del primo tempo, non riuscendo però a impensierire troppo l'estremo difensore ospite. Nell'arco della ripresa, nonostante la classica girandola dei cambi, è stato per lo più l'Empoli ad andare vicino al raddoppio con i ragazzi di Marmorini che hanno sfiorato il pareggio nel finale con la girata di testa provata da Kondaj.

Ora per la squadra valdarnese c'è un ultimo test contro Sansovino e Arezzo Primavera il 23 Agosto all'interno di un triangolare che sarà fondamentale per Marmorini ed il suo staff per capire il livello della squadra in vista del debutto ufficiale che avverrà il 31 Agosto in Coppa Italia contro il San Donato Tavernelle e che si disputerà tra le mura amiche del "Brilli Peri".