L’arbitro. Dirige la gara . Bonaventura Corti

Sarà l’arbitro Bonaventura Corti della sezione di Prato a dirigere domani la sfida Siena-Scandicci, allo stadio Berni di Badesse alle 14,30. Gli assistenti saranno Enea Furiesi e Michele Napolano entrambi di Empoli. Le altre gare in programma oggi sono Audax Rufina-Baldaccio Bruni, Castiglionese-Signa, Firenze Ovest-Terranuova Traiana, Fortis Juventus-Pontassieve, Lastrigiana-Asta, Nuova Foiano-Rondinella Marzocco, Mazzola-Colligiana. Riposa: Sinalunghese. L’attuale classifica: Castiglionese 19; Nuova Foiano 18; Siena 17; Terranuova Traiana 14; Mazzola e Scandicci 13; Sinalunghese 12; Signa e Baldaccio Bruni 11; Fortis Juventus 10; Aufax Rufina 9; Colligiana 8; Rondinella Marzocco e Asta 7; Lastrigiana 5; Firenze Ovest 3; Pontassieve 2. Il costo del biglietto, per Siena-Scandicci è di 5 euro per la gradinata e di 10 per la tribuna. E’ possibile acquistare i tagliandi al sottopassaggio alla Lizza stasera dalle 18 alle 20 e domani allo stadio a partire dalle 13,15, orario in cui si apriranno anche i cancelli del Berni.