L’arbitro. Per il recupero col Sestri a Vercelli fischia Gasperotto

Un solo precedente nel quale il Rimini mise un punto in tasca. Designazione in rosa per la gara di domani pomeriggio a Vercelli tra Sestri Levante e Rimini. Sarà Silvia Gasperotto a dirigere il recupero del match di bassa classifica. Il fischietto della sezione di Rovereto i romagnoli lo avevano già incontrato nella stagione 2021-2022 in serie D, esattamente nel match che la squadra di Marco Gaburro giocò sul campo della Bagnolese. Gara che finì sul 2-2 con le reti biancorosse realizzate da Piscitella e Greselin. Due i precedenti, invece, con il Sestri (una vittoria e un pareggio nella poule scudetto della scorsa stagione in serie D). Insieme all’arbitro di Rovereto ci saranno domani a Vercelli gli assistenti Antonio Aletta di Avellino e Angelo Tomasi della sezione di Lecce. Quarto uomo Filippo Balducci della sezione di Empoli.