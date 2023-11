L’Arcetana punta alla settima vittoria di fila

Rush finale verso il giro di boa con l’ultimo mese di gare per il calcio dilettanti (ore 14.30). Reggiane protagoniste in Promozione dove va in onda il derby rossoblù Vianese-Sporting Scandiano coi locali intenzionati a riscattare il nulla di fatto di Vezzano che ha fatto perdere la corona solitaria. Sfida insaporita dalla presenza dei freschi ex di turno nei locali guidati dal bomber Rizzuto, il regista Caselli e il centrale Zinani, oltre al tandem Iemmi-Ghizzoni che da un anno dirige il team vianese. Sull’altro fronte l’ex è il puntero Predelli.

Big-match interno per l’Arcetana che punta al settebello di hurrà contro la Sanmichelese, quinta nel girone B e reduce da un poker di vittorie nelle ultime 5 uscite. I biancoverdi hanno ingaggiato dagli svincolati il mediano Stefano Borghi (’96), nella scorsa stagione alla Modenese, che dovrebbe essere a disposizione. Mister Bardelli insegue il suo primo successo sulla panchina del Castellarano che attende il Castelnuovo Rangone. Nel girone A spicca il derby della Bassa fra Boretto e Luzzara che devono tenere a distanza la zona calda dei play-out.

In Eccellenza comincia il nuovo corso di mister Matteo Brandolini alla Bagnolese, cenerentola con soli 2 punti, che affronta in trasferta la Pieve Nonantola. La rivelazione Brescello Piccardo, salita in quarta piazza, deve disinnescare il Real Formigine dei reggiani Binini e Ricaldone.

Il Montecchio prova a centrare i primi punti salvezza nella seconda uscita stagionale al ’Notari’ dove sbarca la temibile Agazzanese. Confronto fra retrocesse in Salsomaggiore-Correggese coi biancorossi gasati dal prestigioso stop imposto alla fuoriserie Cittadella.

In Prima debutto avvincente per coach Simone Siligardi che col suo Casalgrande, secondo nel girone D, attende la capolista Montombraro volata a 5 lunghezze di vantaggio. Serve un pronto riscatto alla Rubierese che recupera il centrale Mattioli nello stimolante confronto di Cella contro la regina Virtus Libertas. Per risollevarsi il San Prospero Correggio si è affidato all’esperto trainer Flavio Ferretti che inizia la sua avventura a Masone, contro la quarta forza del raggruppamento. Equilibrio ancora sovrano nel girone D di Seconda dove in 9 punti sono racchiuse tutte le 14 squadre: big-match a Ciano fra la Barcaccia del puntero ex di turno Stefano Falbo e il Real Casina, così come a Rivalta fra la capolista Saxum United e uno United Albinea rilanciato da due vittorie in stecca. La Virtus Calerno osserverà un minuto di silenzio nella gara casalinga contro il Pro Villanova per ricordare il suo dirigente factotum Gianni Marangon, scomparso pochi giorni fa.

Eccellenza

La Pieve Nonantola (13)-Bagnolese (2); Montecchio (9)-Agazzanese (21); Real Formigine (15)-Brescello Piccardo (25); Rolo (16)-Fabbrico (17); Salsomaggiore (18)-Correggese (26).

Promozione

Girone A: Boretto (17)-Luzzara (16); Campagnola (18)-Fornovo Medesano (20); Riese (17)-Noceto (18); Sammartinese (13)-Carpaneto Chero (18).

Girone B: Arcetana (31)-Sanmichelese (24); Atletic Progetto Montagna (6)-BibbianoSan Polo (29); BaisoSecchia (20)-San Felice (14); Castellarano (22)-C.Rangone (13); Quarantolese (10)-Vezzano (13); Vianese (31)-Sporting Scandiano (21).

Prima categoria

Girone B: Boca Barco (9)-Mercury (3); Celtic Cavriago (7)-Terre Alte Berceto (8); Quattro Castella (19)-Langhiranese (20).

Girone C: Daino (17)-Reggiolo (9); Ganaceto (21)-Povigliese (17); Guastalla (16)-Vis S.Prospero (21); Masone (20)-S.Prospero Correggio (8); Virtus Correggio (12)-Viadana (12); Virtus Libertas (23)-Rubierese (14).

Girone D: Casalgrande (23)-Montombraro (28).

Seconda categoria

Girone B: Corte Calcio (9)-Levante (10); Fc 70 (8)-Gattatico (13); Virtus Calerno (17)-Pro Villanova (6).

Girone D: Barcaccia (19)-Real Casina (19); Gualtierese (12)-S.Faustino (12); Montecavolo (13)-Santos 1948 (19); Saxum United (20)-United Albinea (16); Sporting Cavriago (11)-Atletico Bibbiano Canossa (19); Virtus Bagnolo (11)-Reggio Calcio (11).

Girone E: Fellegara (15)-Cerredolese (23); Fox Junior Serramazzoni (23)-Borzanese (13); Junior Fiorano (10)-Boiardo Maer (16); Rubiera (11)-La Veloce Fiumalbo (8).

Girone F: San Paolo (11)-Virtus Mandrio (24).

Terza categoria

Girone A: Amici di Davide (10)-Fogliano (9); Biasola (10)-Sporting Tre Croci (15); Casalgrandese (28)-Felina (20); Gatta (6)-Puianello (19); RamisetoLigonchio (7)-Invicta Gavasseto (10); Vetto (25)-Collagna (7) ore 13.30.

Girone B: Cadelbosco (11)-M.T. 1960 (15); Cavriago (16)-Inter Club Pr (7); Fosdondo (14)-Milan Club Pr (13); S.Ilario (27)-Team Corcagnano (18) a Calerno ore 17.30; Vigatto (6)-Plaza Montecchio (19).