L’Arcetana sprofonda. Blitz del Masone

Anticipo amaro per l’Arcetana (6), travolta 4-1 in via Caraffa dal Terre di Castelli (8). I biancoverdi vanno sotto in avvio con Caniparoli, poi è Nait Janane a segnare due volte a cavallo tra primo e secondo tempo, prima del poker ad opera dello stesso Caniparoli. Il gol della bandiera dei biancoverdi arriva a metà ripresa, a gara già compromessa, con Dante Messori (foto). "Sono un po’ in imbarazzo nel commentare le vicende di questa partita. Senza nulla togliere ai meriti dei nostri avversari, la sfida poteva benissimo finire 10-7 per noi. Abbiamo fornito una prova di pregevole qualità soprattutto nel primo tempo, ma a punirci sono stati gli errori sui singoli episodi" è il commento del tecnico dell’Arcetana Borghi.

Va meglio alle reggiane in Promozione: nel girone A sorride il Luzzara (8), che al "Compagnoni" piega 2-1 la Futura Fornovo Medesanese (12), terza della classe, e aggancia temporaneamente la zona playoff. I rossoblu colpiscono due volte nel primo tempo con Ranieri e Ouahero, inutile in casa parmense il gol segnato al 94’ da Bernardini.

Nel girone B, invece, colpo esterno del Masone (13) a Maranello (5): il gol di Roberto Bonacini al 68’ proietta gli ospiti al vertice della graduatoria, al pari col Medolla San Felice.

In Prima categoria B tris dell’Atletico Bibbiano (12) sul campo del Viadana (3), che crolla sotto i colpi di Giberti, Cilloni e Ravanetti, autori delle reti che mantengono i reggiani in vetta a punteggio pieno dopo 4 giornate.

Nel girone C, invece, pari a reti bianche tra Rubierese (8) e FalkGalileo (8), match che in altri tempi si vedeva in categorie superiori: le due contendenti, in questo modo, rimandano l’appuntamento col primo posto, appannaggio al momento di Guastalla e San Damaso.

In Seconda categoria girone B il Gattatico (9) passa 2-0 sul campo dello Sporting Sant’Ilario (1), mentre nel girone D la Casalgrandese (7) batte 4-0 l’MT 1960 (7) e l’aggancia in seconda piazza.

In Terza categoria A il Real Casina Under 21 (4) piega 4-2 il Ramiseto (1) e il Biasola (1) impatta 1-1 in casa con gli Amici di Davide (4), mentre termina 4-1 il match tra Villalta (8) e Cortilese (6) valido per il girone B, coi padroni di casa che allungano in vetta scavalcando i rivali di giornata, adesso secondi al pari del Santos 1048.