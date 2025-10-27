Larcianese al tappeto. Finale fatale a Viareggio

La mancanza di scaltrezza e qualche cambio in più, di qualità, costano la sconfitta ad una buona Larcianese in quel di Viareggio. I ragazzi di Cerasa, al cospetto di una squadra piena zeppa di assenze, hanno controllato con relativa tranquillità i bianconeri, ma hanno peccato nei minuti finali. Peccato d’attenzione, in occasione delle due reti subite, e peccato di lucidità quando Marianelli si è fatto buttar fuori per un duro, quanto inutile, fallo commesso a centrocampo a Morelli, quando il tabellino era ancora bloccato sullo 0-0 ed al 90’ mancavano appena 9’. Cerasa, da allenatore esperto, blocca Galligani ed il Viareggio ne soffre, inoltre il trio Minardi-Rossani-Falorni si spende in un proficuo lavoro di pressing. Il primo tentativo del Viareggio arriva con Gabrielli, il cui fendente viene deviato sopra la traversa dal reattivo Della Pina, ma è un fuoco di paglia.

Il Viareggio preme ma la Larcianese controlla senza sudare e, soprattutto, senza rischiare troppo. L’occasione più pericolosa arriva attorno alla mezz’ora, unica volta in cui viene concesso spazio a Galligani, ma il piatto dell’esterno entrato in area è largo. Nella ripresa i viola si rendono subito pericolosi, ma Rossani perde troppo tempo prima di calciare in area così i difensori bianconeri schermano il tiro in disperata scivolata. Insomma niente lascia pensare che il muro difensivo viola possa crollare. Poi accadono tre episodi che cambiano tutto. Vangioni mette dentro prima Morelli, passando al doppio centravanti, poi l’esterno ivoriano Kapieu che sfonda ripetutamente sulla destra. A dare il colpo di grazia l’espulsione rimediata da Marianelli. Così il Viareggio passa con il tocco di piatto, da centro area, di Belluomini su traversone di Kapieu. Al 5’ di recupero ci pensa Pegollo di piatto appena entrato in area, su assit di Morelli, a chiudere la partita. Per la Larcianese una sconfitta che poteva, con più attenzione, anche essere evitata.

Sergio Iacopetti