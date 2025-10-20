Larcianese bella e vincente. Belvedere senza scampo

LARCIANESE 3 BELVEDERE 1

LARCIANESE: Marianelli, Salerno, Belluomini, Crecchi (40’ st Iannello), Minardi (42’ st Niccolai, Falorni (30’ st Ndiaye), Rosselli (30’ st Bolognini), Ba. A disp. Gorini, Martinelli, Bagni, Tocchini. All. Cerasa.

BELVDERE: Pin, Capoduri, Del Conte, Cretella, Borboryo (25’ Tenci), Blanchard (33’ Veronesi), D’Angelo, Faenzi, Tantone, Carlotti, Cret (15’ st Consonni). A disp. Gianneschi, Rosi, Collean, Bergamaschi, Cozzolini. All. Giallini.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 21’ Falorni, 24’ Rosselli, 33’ st Ba, 36’ st Carlotti (rig.).

Una convincente Larcianese supera brillantemente il difficile ostacolo del Belvedere. È la seconda vittoria consecutiva a dimostrazione dell’ottimo periodo di forma della squadra allenata da Maurizio Cerasa. Un successo ampiamente meritato. Il gol degli ospiti è arrivato nei minuti finali, su calci di rigore, quando erano in svantaggio di tre reti a zero.

La squadra viola è passata in vantaggio con Falorni, che ha messo in rete con un preciso rasoterra. Tre minuti dopo, al 24’, è arrivato il raddoppio, scaturito da azione di rimessa, portata avanti da Ba e conclusa perfettamente da Rosselli. Due reti che hanno esso in ginocchio la formazione avversaria e dato ancora più entusiasmo alla Larcianese, vicina più volte alla terza rete, che è arrivata dopo la mezz’ora della ripresa. Ndiaye, da poco subentrato, ha saltato in corsa un paio di avversari, lanciando perfettamente con un preciso passaggio Ba, il quale ha concluso con un diagonale, che si è insaccato nell’angolino basso, alla sinistra del portiere. Bella l’azione condotta tutta in velocità accolta con applausi dai tifosi presenti, tornati finalmente nel proprio stadio Idillio Cei. La rete della bandiera degli ospiti è stata segnata all’81’ da Carlotti, su rigore.

Massimo Mancini