Larcianese, che beffa. Diagne la riprende al 95’

LARCIANESE1SPORTING CECINA1

LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Lucaccini, Marianelli, Salerno, Martinelli, Crecchi (28’ st Marianelli), Michelotti, Falorni (19’ st Ndiaye), Rosselli (19’ st Tocchini), Ba. A disp. Gorini, Covino, Falconi, Bolognini, Del Picchia, Niccolai. All. Cerasa.

SPORTING CECINA: Pagni, Moroni, Fiorini, Grilli (24’ st Hanxhari), Startari, Lorenzini, Brizzi (42’ st Foti), Diagne, Fofana (40’ Fermi) Pallechi, Lika (21’ st Di Tanto). A disp. Selmi, Solimano, Ristori, Cionini. All. Miano.

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Reti: 32’ st Ba, 50’ st Diagne.

Secondo pareggio beffa subito dalla Larcianese. La rete, infatti, è arrivata allo scadere dei cinque minuti dei tempi di recupero dati dall’arbitro. Stessa situazione che si creò nella gara di due settimane fa nella gara contro il Pro Livorno. La squadra viola era passata in vantaggio al 77’ con Ba, che ha approfittato di un clamoroso errore del portiere Pagni, che palleggiando con sufficienza, si è visto sottrarre la palla dalla punta viola, che ha segnato a porta vuota. La rete del pareggio è arrivata all’ultimo respiro, con un tiro rasoterra scagliato da Diagne, in mischia in area di rigore. Un pari che lascia tanta amarezza nell’ambiente viola, ma nello stesso tempo c’è la consapevolezza di avere disputato un’ottima partita, nella quale ha creato di occasioni da rete. Prima del pareggio finale anche lo Sporting Cecina era andata vicino alla rete. Ottimo sono state le parate compiute dal portiere viola Della Pina.

Massimo Mancini