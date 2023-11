Larcianese, che chance. Lampo: arriva la capolista

Giornata-crocevia in Promozione. Domani alle 14:30 la Larcianese affronterà al "Cei" i debuttanti del Settimello. In estate, infatti, la società ha effettuato una fusione con il Prato 2000, retrocesso dall’eccellenza. In classifica generale si trova al terzultimo posto con appena sei punti, frutto di due vittorie. Per il resto ben otto sconfitte su dieci gare giocate.

Per questa partita, assolutamente da vincere per dare continuità sull’onda emotiva del derby di coppa vinto all’ultimo respiro lo scorso mercoledì, l’allenatore Maurizio Cerasa avrà tutti a disposizione, compreso il capitano Andrea Guarisa che è rientrato mercoledì nella gara di Coppa dopo tre settimane di assenza per infortunio muscolare.

A Lamporecchio, sponda Lampo Meridien, invece arriva la capolista Viareggio. Ci sono tutti i presupposti per potere assistere ad una bella partita di calcio, tra due formazioni di qualità e di spessore.

La squadra versiliese, che arriva dall’importante vittoria per due reti a uno sulla Pontremolese, cercherà di conquistare l’intera posta in palio e allungare il distacco in classifica. Il Lampo Meridien, archiviate la sconfitta di coppa Italia nel derby e quella di campionato con il Luco, si pone come obiettivo di quello di dare uno scossone in senso positivo verso la stagione. Conquistare una vittoria avrebbe un significato molto importante: darebbe fiducia ed entusiasmo ad tutto l‘ambiente, rilanciando al tempo stesso le ambizioni di vertice.

Sempre domani, alle 14:30, l’Intercomunale Monsummano sarà di scena al "Deste" per affrontare il San Marco Avenza. L’insidiosa gara contro la formazione di Carrara arriva dopo lo stop interno subito contro la Real Cerretese.

Non sarà semplice, visto che la San Marco Avenza, partita ad inizio anno come la favorita per la conquista della vittoria finale, è quintultima nella classifica del girone A di Promozione e assolutamente desiderosa di recuperare il terreno perduto. Ma gli amaranto, che finora in trasferta hanno conquistato ben quattro vittorie nei cinque match giocati, puntano dritti al pokerissimo, per rimanere agganciati alla zona play-off.

Infine è pronto a tornare in campo anche il Casalguidi, che farà visita al Viaccia. La squadra pistoiese sarà orfana di Alessandro Bonfanti, che è stato fermato per addirittura tre turni dal giudice sportivo.

I giallo-blu proveranno a portare a casa un risultato positivo, per dar seguito alla bella prestazione offerta la settimana scorsa contro il Castelnuovo Garfagnana: allora è stato conquistato un prezioso punto in rimonta, domani l’obiettivo è quello di centrare l’intera posta in palio.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini