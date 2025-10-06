Larcianese, che scoppola. Zenith Prato cala il poker

ZENITH 4LARCIANESE 0

ZENITH Brunelli, Fiaschi (36 st Castiello), Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi (20 st Banchelli), Del Pelo, Parrini (20 st Mouassid), Geri (30 st Innocenti), Saccenti, Tempesini (30 st Moretti), Cela. A disp. Carati, Olisameka, Danti, Casini. All. Settesoldi

LARCIANESE Della Pina, Porciani, Lucaccini (13 st Falconi), Marianelli (nella foto), Salerno, Martinelli, Crecchi (41 st Iannello), Michelotti, Falorni (23 st Niccolai), Rosselli (13 st Bolognini), Ba (33 st Ndiaye). A disp. Gorini, Del Picchia, Tocchini. All. Cerasa

ARBITRO Marchi di Siena

MARCATORI 2 pt Del Pelo, 29 pt Kouassi, 17 st Parrini, 29 st Mouassid

La Larcianese torna dalla difficile trasferta di Prato con una netta sconfitta per quattro reti a zero. Un pomeriggio negativo per la squadra di mister Cerasa, che subisce due gol per tempo senza mai riuscire a replicare. Dopo appena due minuti di gioco era già in svantaggio. Un preciso cross di Parrini è stato deviato in rete da un perentorio colpo d testa di Del Pelo. Alla mezz’ora lo Zenith Prato ha raddoppiato con Kouassi, che ha saltato il suo diretto marcatore Lucaccini e di destro ha superato l’incolpevole portiere della Larcianese Della Pina. Le altre due reti sono arrivate nella ripresa. Il tre a zero viene realizzato da Parrini, che appoggia in rete la palla respinta dalla traversa. L’ultima rete della gara è stata segnata da Mouassid, che su sugli sviluppi di un calcio d’angolo è stati il più veloce di tutti a spingere la palla in rete. La Larcianese ha sfiorato il gol, quando stava perdendo per due reti a zero, con la punta Ba, che di testa ha deviato la palla di poco al lato della porta. Per la matricola Larcianese è un brutto risveglio, dopo un brillante inizio di campionato. Comunque, perdere contro lo Zenith, una delle migliori formazioni del campionato, ci può stare. Per salvarsi – e questo è l’obiettivo della Larcianese – sono altre le gare, con avversari più abbordabili, che devono essere vinte.

Massimo Mancini