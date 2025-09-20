Larcianese in emergenza. Cercando la prima vittoria

Seconda giornata del campionato di Eccellenza con la Larcianese impegnata domani in trasferta sul campo del Fucecchio, squadra contro la quale curiosamente giocò la sua ultima partita in Eccellenza, sette stagioni fa. In quella gara la squadra viola perse lo spareggio salvezza che le costò la retrocessione in Promozione. Curiosità nella curiosità, sulla panchina del Fucecchio sedeva l’attuale allenatore dei viola, Maurizio Cerasa.

Tornado all’attualità la Larcianese affronta la trasferta di Fucecchio (si gioca allo stadio " Filippo Corsini") con alcune assenze. Il giudice sportivo ha inflitto ben sei giornate di squalifica al difensore Samuele Di Giulio, colpevole di avere tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro. L’episodio è avvenuto nella parte centrale della ripresa della gara di domenica, dove la Larcianese ha pareggiato con la Pro Livorno, subendo la rete nei minuti finali della gara proprio a seguito del cartellino rosso rimediato dal difensore (severo, a detta degli addetti ai lavori), con conseguenti proteste che hanno portato alla lunga squalidica.

Assenza pesante anche quella dell’altro difensore, Filippo Belluomini, che ha accusato un problema alla caviglia nel finale di gara domenica scorsa. Pure il tecnico Cerasa vedrà la partita dalla tribuna, essendo stato squalificato per una giornata.

Anche una notizia positiva per la squadra viola: rientra nella lista dei convocati l’esperto centrocampista Simone Michelotti. Nonostante le assenze, la Larcianese affronta la trasferta con un moderato ottimismo, derivante dalle buone prestazioni effettuate contro Lucchese in coppa Italia e con il Pro Livorno in campionato: contro i labronici la vittoria è sfuggita davvero per un soffio. Anche il Fucecchio arriva da un pareggio, ottenuto con il risultato di uno a uno sul campo del Montespertoli: vedremo quale delle due compagini riuscirà a conquistare la prima vittoria. Massimo Mancini