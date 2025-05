Larcianese in finale playoff regionale: Cirillo decisivo ai rigori contro il Fiesole

La Larcianese, superando ai calci di rigore il Fiesole, ha conquistato la finale dei playoff regionale, che sarà giocata domenica prossima in campo neutro contro Il San Giuliano. Un altro importante passo in avanti verso la conquista dell’Eccellenza. La vittoria contro il Fiesole è arrivata al termine dei calci di rigore. Di questo trionfo viola ci sono stati diversi protagonisti che meriterebbero la ribalta. Su tutti però emerge il giovane portiere Cosimo Cirillo, capace di parare due rigori, tirati bene dagli specialisti Gigli e Labardi.

"Prima dell’inizio dei calci di rigore ero molto teso ed emozionato. Ero consapevole dell’importanza della posta in palio. Ci stavamo giocando un’intera stagione – dice Cirillo. Poi sono riuscito a trovare la concentrazione e la giusta freddezza. Ho intuito i due tiri e in tuffo li ho parati. Una gioia immensa, esplosa definitivamente quando Ferraro ha realizzato il penalty della vittoria. È stata una partita difficile, contro una squadra attrezzata e forte. Abbiamo meritato l’accesso alla finale. Contro l Fiesole abbiamo un po’ sofferto nei tempi supplementari, ma alla fine la vittoria è ampiamente meritata".

Cirillo, classe 2005, studente universitario in informatica a Pisa, è cresciuto calcisticamente giocando nelle giovanili del Forcoli, dove fu convocato nella rappresentativa regionale. Nella passata stagione ha giocato in Prima categoria proprio nel Forcoli. Quest’anno è stato chiamato alla Larcianese e nonostante la giovane età sta disputando un grande campionato. Una felice intuizione ed una scommessa vinta da parte del direttore sportivo viola Gabriele Cerri e dell’allenatore Maurizio Cerasa, che gli ha dato trasmesso subito grande fiducia.

"A Larciano – continua Cosimo Cirillo – ho trovato un ambiente positivo e ambizioso. Mi sono sentito subito parte integrane del gruppo e nello stesso tempo ho captato la fiducia che i mei compagni di squadra e l’allenatore hanno sempre avuto per me. È la prima volta che gioco in una prima squadra ed alla luce di questa splendida stagione che la Larcianese ha disputato, posso affermare che sono molto soddisfatto del mio rendimento. Sono ancora giovane e ritengo che abbia ancora molto da imparare e l’ambiente di Larciano è utile per la mia crescita come portiere. Domenica – conclude Cosimo Cirillo– affronteremo il San Giuliano nella finalissima. Non faccio pronostici sull’esito della gara. Sarà una partita equilibrata ed incerta. Posso comunque dire che l’impegno e la concentrazione saranno al massimo della mia possibilità".

