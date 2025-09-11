Larcianese, inizia la missione salvezza. Cerasa: "Obiettivo alla nostra portata"

Tanta è l’attesa a Larciano per l’esordio ufficiale nel campionato di Eccellenza della Larcianese. Una categoria prestigiosa che manca alla società viola dalla stagione 2017/2018, quando perse lo spareggio salvezza con il Fucecchio. Da allora la Larcianese ha sempre disputato campionati di Promozione. Soddisfazione quindi in paese per questo traguardo raggiunto.

L’appuntamento è per domenica, con inizio alle 15.30 allo stadio Strulli di Monsummano Terme, contro la formazione del Pro Livorno Sorgenti. L’Idilio Cei di Larciano non è infatti ancora pronto a causa dei lavori di ristrutturazione degli spogliatori. È probabile che la struttura torni ad essere disponibile alla quinta giornata del campionato, nella partita che verrà giocata contro il Real Cerretese.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo domenica contro il Pro Livorno, sarà assente Tocchini, fermato dal giudice sportivo per una giornata. Il resto della rosa tutta sarà tutta a disposizione. "Sarà una stagione difficile – dice il tecnico viola Maurio Cerasa – perchè incontreremo tutte formazioni bene attrezzate e forti. Non siamo la matricola del campionato e non possiamo certamente permetterci di sottovalutare nessuna squadra. Siamo in Eccellenza da circa un mese, quando è arrivata dalla Federazione Calcio la comunicazione ufficiale del ripescaggio. Una situazione aleatoria che ha reso maggiormente complesso lavorare in funzione di rinforzi nel calcio mercato. Nonostante questo, grazie all’eccellente lavoro del direttore sportivo Cerri e del presidente Dami, posso dire che è stata allestita una buona squadra".

"Come allenatore – continua Cerasa – sono molto contento di giocare l’Eccellenza. Tutto l’ambiente viola ha un’importante occasione di crescita complessiva. Inoltre, incontreremo formazioni che rappresentano città importanti e blasonate e questo ci deve servire da stimolo a lavorare meglio. Ripeto non dobbiamo snobbare nessuna squadra ma l’obbligo è di affrontare ogni gara con la massima determinazione, grinta e concentrazione. È inutile dire – conclude il tecnico viola – che il nostro obiettivo, che se raggiunto equivarrebbe a una vittoria di un campionato, sarà quello di evitare gli spareggi dei playout. Sarebbe davvero un grande risultato per tutti".

Massimo Mancini