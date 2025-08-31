Larcianese-Lucchese 1-2, rossoneri ok in coppa

Monsummano Terme, 31 agosto 2025 – Prima vittoria per la Lucchese, che all’esordio in Coppa Italia conquista un punto contro la Larcianese e mercoledì 17 settembre giocherà al Porta Elisa contro il San Giuliano nell’ultima gara del triangolare.

La Lucchese dopo il quarto fallimento in diciassette anni, torna a giocare e lo fa disputando la Coppa Italia d’Eccellenza contro la Larcianese, in attesa dell’inizio del campionato domenica 14 settembre in casa la Real Cerretese. Sotto gli occhi attenti del patron Brunori e di oltre trecento tifosi rossoneri, mister Pirozzi, schiera una formazione aggressiva con un 4-3-3. Con Milan in porta, difesa composta da Venanzi, Pupeschi, Santeramo e Lorenzini, a centrocampo davanti alla difesa Palo con Palma e Barlotta. In avanti il tridente composto da Caggianese, Piazze e Maggiari. In tribuna i nuovi arrivati Onu e Sansaro insieme all’infortunato Bertolo. Si inizia su buoni ritmi con la Larcianese che prova subito con un buon pressing, ma è la Lucchese a sbloccare al 16’ Discesa dalla destra di Venanzi, che mette al centro dove Lorenzini in mischia riesce a mettere la palla alle spalle di Della Pina. Poco dopo l’autore del gol è costretto ad uscire per una botta alla caviglia sinisrta rimediata in uno scontro di gioco, al suo posto Allegrucci.

La Larcianese si fa vedere davanti al 26’ con Ba, ma la difesa rossonera chiude bene in angolo. Di nuovo in avanti i rossoneri con un tiro da trenta metri di Bartolotta, che finisce di poco a lato. I padroni di casa pareggiano al 41’ con Lucaccini, che sfrutta uno svarione difensivo e batte in uscita Milan. Primo tempo che termina in perfetta parità con i ragazzi di Pirozzi che chiudono in avanti.

Il secondo tempo si apre con entrambe le formazioni che tornano in campo senza sostituzioni e con la Lucchese che prova subito a farsi vedere dalle parti di Della Pina, con una punizione di Santeramo, che la difesa di casa che devia in angolo. Al 9’ anche Allegrucci è costretto ad uscire per infortunio al suo posto Rotondo. Al 22’ è Bartolotta, uno dei più attivi che prova a sorprendere Dalla Pina, dopo la bella imbeccata di Palma, ma il portiere di casa riesce a parare. Intervento decisivo alla mezz’ora del portiere pistoiese su Piazze, che calcia a botta sicura. Milan salva il risultato al 34’ con Marianelli, che costringe l’estremo difensore rossonero alla deviazione in angolo sul primo palo. La gara si gioca su buoni ritmi, con le due squadre che non si risparmiano. Al 42’ la Lucchese torna di nuovo in vantaggio. Tocco di mano in area di rigore di Porciani, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed il direttore di gare concede il calcio di rigore.

Dagli undici metri Caggianese, con estrema freddezza spiazza Dalla Pina e chiude definitivamente il match. Un buon test per la Lucchese, che ha messo minuti importanti nelle gambe, con buone rotazioni anche dalla panchina. In pieno recupero la Larcianese ha due occasioni per pareggiare, ma prima Milan e poi il palo salvano la Lucchese. Adesso i rossoneri torneranno di nuovo in campo domenica 14 settembre nell’esordio in campionato al Porta Elisa contro la Larcianese.

Larcianese Lucchese 1–2

LARCIANESE (4-3-3): Della Pina; Porciani, Di Giulio, Marianelli, Martinelli; Iannello (31’ st Falconi), Salerno, Lucaccini (29’ st Belluomini); Tocchini (16’ st Bolognini), Ba, Falorni.(A disp.: Xillo, Di Vita, Ferretti, Ndiaye, Fiore). All. Cerasa.

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini (20’ pt Allegrucci, 9’ st Rotondo); Russo (36’ st Palma), Palo, Bartolotta; Caggianese, Piazze (32’ st Galotti), Maggiari (21’ st Palma). (A disp.: Rossi, Xeka, Morisi, Pastor, Riad, Picchi). All. Pirozzi.

Arbitro: Cornello di Firenze.

Reti: 16’ pt Lorenzini, 41’ pt Lucaccini, 42’ st (rig.) Caggianese.

Note: ammoniti Bartolotta, Palo e Tocchini; angoli 4-4; recupero 2’ pt e e 4’ st.