Larcianese ribaltata. Viola ko a San Giuliano

SAN GIULIANO Giacobbe, Gremigni, Arnesi, Anzillotti, (42 st Casanova) Sorbo, Pasquini, Borgia, Amico, Ferretti, (15 st Gargani) Doveri,( 15 st Campani) Bacci (32 st Nacci). A disp. Ria, Bindi, Angelotti, Papini, Bozzi. All. Cordoni

LARCIANESE Della Pina, Porciani, Lucaccini, (32 st Iannello) Martinelli, Di Giulio (32 st Del Piccchia), Belluomini (36 st Bagni), Crecchi, Salerno, Ndiaye (20 st Falorni), Rosselli (32 st Ba), Minardi. A disp. Xillo, Bolognini, Cardelli, Niccolai. All. Cerasa

ARBITRO Bigongiari di Lucca

MARCATORI 6 pt Belluomini, 35 pt e 29 st Gremigni

SAN GIULIANO (Pisa)

La Larcianese torna dalla trasferta di San Giuliano con una sconfitta. È la terza consecutiva subita in sette giorni. Stavolta la Larcianese avrebbe meritato, per il gioco espresso e le occasioni avute, almeno un pareggio. Un risultato negativo che porta dunque amarezza in tutto l’ambiente viola, perchè ritenuto immeritato. Dopo appena sei minuti di gioco la squadra viola era passata in vantaggio con Belluomini, che ha messo in rete uno spiovente da calcio di punizione battuto da Minardi. Poco dopo ecco la chance per raddoppiare con la punta Ndiaye, entrato in area da posizione defilata con davanti solo il portiere avversario: il ritardo nella conclusione ha tuttavia permesso il vincente recupero del difensore Sorbo. Il pareggio dei locali arriva al 35esimo. Una rete che ha provocato tante proteste, perché viziata da un presunto fallo commesso dall’autore del gol Gremigni su Porciani. Il giocatore del San Giuliano, su cross di Borgia, si sarebbe appoggiato sul difensore viola per piazzare la zuccata vincente. Nel secondo tempo la Larcianese ha sfiorato nuovamente il vantaggio con Minardi, che non è arrivato per un soffio a deviare la palla in rete su assist di Salerno. Alla mezzora è invece il San Giuliano a segnare la rete della vittoria. L’azione viene iniziata da Amico, che passa allo scatenato Gremigni, che di destro conclude in rete.

Massimo Mancini