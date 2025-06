Larcianese: ripescaggio in Eccellenza in bilico, attesa per la Serie D

C’è stata una frenata nel ripescaggio in Eccellenza della Larcianese: quando sembrava tutto fatto, non è arrivata la tanta attesa fumata bianca della fusione tra Ghiviborgo e Viareggio, causa. Quindi per la Larcianese l’ultima possibilità per essere ammessa al massimo campionato regionale è rappresentata dall’eventuale ripescaggio del Follonica Gavorrano in Serie D: dipenderà dalle iscrizioni in quella categoria, ma sicuramente non si saprà niente di ufficiale fino ai primi giorni di luglio.

In questa situazione il confermato direttore sportivo Gabriele Cerri ha un po’ le mani legate sul fronte del mercato. Intanto ha provveduto alle riconferme in toto dello staff tecnico, con mister Maurizio Cerasa che rimarrà al suo posto con un contatto biennale, come vice ci sarà sempre Marco Civitelli (molto probabile un doppio incarico per lui), Paolo Scarselli preparatore dei portieri, Matteo Penta preparatore atletico e Massimo Sterlino nel ruolo di masso fisioterapista.

Sul fronte dei giocatori non ci sarà più il giovane portiere Cosimo Cirillo, che terminata l’età della quota rientrerà al Frates Perignano per fine prestito. Anche sul discorso dei giovani ci sarà differenza con o senza il ripescaggio, poiché in Eccellenza è obbligatorio in campo un giocatore del 2007, mentre in Promozione è sufficiente un classe 2006.

Massimo Mancini