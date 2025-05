Larcianese trionfa ai rigori contro Fiesole e vola in finale playoff

LARCIANESE 0 FIESOLE 0 4-2 dopo i calci di rigore

LARCIANESE Cirillo, Porciani, Antonelli (Maarouf 1’ pts) Marianelli, Vallesi, Salerno, Lo Russo (14’ sts), Sarti (12’ pts), Ba (1’ pts Tersigni), Capetta (26 st Ferraro), Mori (26 st Ndiaye). A disp. Cannizzaro, Tafi, Carrara. All. Cerasa

FIESOLE Mariotti, Barzini, Marchi (13’ sts Labardi), Martini, Meini, Nencioli, Roschi (14 st Alfani), Olivieri (48’ st Russo), Failli (44’ st Liberati), Gigli, Rachidi. A disp. Raveggi, Fantechi, G Fiumi, De Simone, Forconi. All. Selvaggi

ARBITRO Macelloni di Grosseto

Al termine di una gara emozionante, tirata, incerta per centoventi minuti, con la posta in palio molto importante, la Larcianese alla fine trionfa, vincendo ai calci di rigore e conquistando con pieno merito la finalissima dei playoff regionali, che sarà giocata domenica prossima sul campo neutro del Bozzi contro la formazione lucchese del San Giuliano. Un cammino entusiasmante della squadra viola, che nei playoff ha battuto in ordine Pontremolese, Pietrasanta e adesso il Fiesole. I novanta minuti e i tempi supplementari si sono chiusi in parità a reti bianche. Ai punti avrebbe vinto sicuramente la Larcianese per le occasioni create ed il netto predominio avuto del possesso palla. Al 20’ del secondo tempo la squadra viola ha avuto una ghiotta occasione per passare in vantaggio, con Ba platealmente falciato in area di rigore. Sul dischetto si presenta Salerno: il tiro è stato violento ma centrale, il portiere Mariotti lo respinge con i piedi. Un’occasione d’oro che poteva indirizzare il risultato nel verso giusto per la Larcianese.

Nei tempi supplementari è emersa la stanchezza di entrambe le formazioni. La Larcianese ha cercato di passare in vantaggio con dei traversoni pericolosi. Insidioso anche il Fiesole, soprattutto con l’esperto Gigli. Poi sono arrivati i calci di rigore. La tensione in campo ed in tribuna gremita di tifosi di entrambe le formazioni era altissima. Inizia la Larcianese e segna prima con Vallesi e poi con Marianelli. Il Fiesole segna il primo rigore con Martini, ma sbaglia il secondo con Gigli. Il terzo rigore dei viola battuto da Maarouf finisce sul palo. A questo punto diventa protagonista il portiere della Larcianese Cirillo che para, con un grande intervento, il tiro scagliato dall’espero Labardi. Poi segnano Tersigni e per il Fiesole Rachidi. Arriviamo al quinto rigore, quello decisivo. Lo batte Ferraro che segna. La Larcianese ha vinto. Esplode incontenibile la gioia dei giocatori e dei tifosi, che inneggiano al loro grande condottiero, l’allenatore Maurizio Cerasa, un tecnico che ha saputo prendere di propri ragazzi il meglio di loro stessi, portando la squadra viola a giocarsi la promozione in Eccellenza.

Massimo Mancini