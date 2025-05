Larcianese trionfa contro Pietrasanta: Salerno porta i viola verso l'Eccellenza

PIETRASANTA 0LARCIANESE 1

PIETRASANTA: Citti, Laurini (19’ st Laucci), Terigi (1’ st Bertozzi), Da Prati (28’ st Romanelli), Bartoli, Ceciarini (1’ st Della Pina), Szabo, Aquilante, Bruzzi, Biagini, Falorni (7’ st Maggi). A disp. Baldini, Bonini, Sessa, Moriconi. All. Della Bona.

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli, Vallesi, Salerno, Lo Russo (20’ Iannello), Sarti (33’ st Romani), Ba (33’ st Ndiaye), Capetta (16’ st Ferraro), Mori (14’ st Tersigni). A disp. Cannizzaro, Tafi, Maarouf, Seghi. All. Cerasa.

Arbitro: Bouddu di Prato.Marcatore: 4’ Salerno.

La Larcianese non vuole smettere di sognare. La finale playoff del girone A di Promozione si colora di viola. Un gol di Salerno dopo quattro minuti spalanca le porte della fase regionale a una Larcianese spietata. Grande prestazione degli uomini di Cerasa che eliminano il Pietrasanta e si confermano mina vagante di questa post season. I viola hanno compiuto un altro capolavoro, un’impresa straordinaria che bissa quella portata a termine domenica scorsa, quando fuori casa la Pontremolese è stata mandata in vacanza. Nei playoff era partita nella scomoda posizione sesta in classifica, ma questa non conta quando hai lo spirito e la condizione psico-fisica che attualmente ha la Larcianese, davvero in forma e pronta a sorprendere ancora. E il raggiungimento della conquista dell’Eccellenza, un vero e proprio sogno, adesso è sempre più vicino.

La cronaca. La Larcianese ha vinto la gara contro il Pietrasanta con grande merito. Ha dominato la gara e in due occasioni ha sfiorato il raddoppio. Gli avversari, ottimamente imbrigliati nel gioco dalla tattica praticata da Cerasa, non si sono mai resi pericolosi, ad eccezione dei minuti finali della partita, quando hanno tentato il disperato arrembaggio offensivo per pareggiare. La Larcianese ha giocato una partita perfetta. I giocatori sono stati bravi nel mettere tanta determinazione, grinta e concentrazione. La Larcianese per superare il turno aveva l’obbligo di vincere e sicuramente la rete immediata del vantaggio ha agevolato l’andamento della partita dei viola. Al quarto minuto la punta Ba, grazie alla sua velocità e abilità, salta il suo diretto avversario, che in ritardo commette un netto fallo da calcio di rigore. Si incarica di batterlo Salerno. La conclusione è violenta, ma centrale, il portiere Citti respinge, ma Salerno è pronto a ribadire la palla in rete, portando in vantaggio la sua squadra. Fino alla fine del primo tempo lo spettacolo di gioco latita. La Larcianese controlla tranquillamente la reazione del Pietrasanta.

Nel secondo tempo tutti si aspettano una forte reazione della squadra in svantaggio. Invece è la Larcianese che sfiora il raddoppio, con la punta Tersigni, solo davanti al portiere avversario, cerca di superarlo con un pallonetto. Bravissimo Citti a parare. Davvero una clamorosa occasione. Al 78’ Ba, da buona posizione tira debolmente sul portiere avversario. Un’occasione sprecata, perché a pochi metri di distanza era libero e solo in area di rigore Tersigni, che aveva maggiore opportunità di segnare. Nella parte finale entrano molto bene i sostituti, che danno respiro alla squadra. Al triplice fischio finale esplode la gioia dei giocatori e dei tifosi, consapevoli di avere effettuato un’altra impresa da incorniciare.

Massimo Mancini