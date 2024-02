L’Arezzo adesso deve ipotecare la salvezza. Per Indiani i playoff sono ancora alla portata

di Luca Amorosi

Recanatese in casa, Spal fuori e Ancona al Comunale. Dopo la sconfitta di Cesena che allungava a cinque il numero di gare consecutive senza vittorie, questo trittico di gare contro contendenti dirette alla permanenza in categoria senza passare dai playout assumeva un’importanza capitale per il prosieguo di stagione. L’ doveva ritrovare gol e punti, possibilmente attraverso qualche vittoria che desse respiro a una classifica che si era pericolosamente accorciata in zona rossa. A due terzi di questo tris di incroci pericolosi, si può dire che la truppa di Indiani stia rispettando in pieno la tabella di marcia: vittoria in casa, pareggio in trasferta, in perfetta media inglese. Un altro dato rassicurante sono le zero reti incassate in questi ultimi due turni, che fanno ben sperare in vista della gara contro i marchigiani di sabato prossimo. La prossima avversaria, uscita sconfitta in questa giornata, precede di appena un punto proprio la Spal appena affrontata in Emilia e quindi è un’altra di quelle da tenere a distanza di sicurezza. Un successo permetterebbe di chiudere questo minitorneo in bellezza, ipotecando quasi la salvezza. Per ottenere i tre punti, però, servirà alzare i giri in fase offensiva, dove i gol latitano: negli ultimi sei turni l’ è rimasto a secco in quattro, segnando due dei tre gol fatti contro la Recanatese, peggior difesa del girone. Se ritroverà la via della porta avversaria con buona regolarità, il Cavallino pare destinato a un finale di campionato tranquillo.

Molto passerà dal Comunale, dove si giocheranno una serie di sfide sulla carta alla portata, a partire proprio da sabato e passando poi dagli incroci interni contro Vis Pesaro, Fermana, Juventus NextGen e Sestri Levante all’ultima giornata. Indiani qualche settimana fa lo aveva detto: per raggiungere la meta servono quattro vittorie.

Una è arrivata con i giallorossi e un’altra è nel mirino contro i dorici, che all’andata però s’imposero nettamente e sono dunque formazione da prendere con le molle, come tutte. C’è poi un’altra evenienza che potrebbe semplificare ancor di più i piani, vale a dire la forbice dei playout. A oggi, la Spal ha esattamente otto punti di vantaggio sull’Olbia penultimo: se il distacco aumenterà ancora, anche la penultima retrocederà direttamente. Eventualità, però, a cui l’ non vuole affidarsi. Anzi, a sentire Indiani, gli amaranto puntano ad agguantare un posto playoff. Da neopromossa sarebbe già un successo e il giusto premio a una squadra che sta rispettando le attese.