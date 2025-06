L’Arezzo adesso stringe per avere Quirini. E Cutolo insegue anche il centrale Redolfi

di Luca Amorosi

Tira aria di Giostra del Saracino ad , ma questa non scompone il direttore Cutolo, che sta continuando a lavorare alacremente e sottotraccia per costruire l’ che verrà, anche in questi giorni dove in città l’amaranto si mescola ai colori dei quattro quartieri. Sistemata la porta con l’ingaggio di Venturi dal Gubbio, che sarà annunciato con ogni probabilità dal 1 luglio, il direttore del Cavallino cerca ora di sistemare la difesa con interventi mirati. Almeno due terzini, uno per fascia, e un centrale sono le priorità per rinforzare il reparto. Sulle corsie i nomi caldi sono sempre quelli di Ettore Quirini, che si svincolerà dal Milan Futuro, e di Francesco Corsinelli, impiegabile anche in mediana. Il primo, per età e caratteristiche, è profilo gradito e Cutolo potrebbe essere in vantaggio sulla concorrenza essendosi mosso in anticipo. Per il classe ’97 del Gubbio, invece, si registrano gli interessamenti anche di Perugia e Novara che potrebbero complicare le operazioni. Il nome nuovo dei giorni scorsi, poi, è quello di Luca Russo del Cerignola.

Napoletano classe 1999, predilige giocare a sinistra pur essendo destro di piede, ma può dunque agire anche a destra. In questa stagione si è distinto per aver messo a segno ben otto assist, dimostrando un’attitudine a spingere sicuramente gradita a Bucchi, che ne apprezza senz’altro anche la duttilità nel giocare in entrambi i lati del campo. La bella stagione della formazione pugliese ne ha fatto aumentare il valore, ma Cutolo potrebbe far valere i buoni rapporti con l’entourage del giocatore. Qualcosa nelle ultime ore si sta muovendo anche per il centro della difesa. In uscita, la Pianese eserciterà il diritto di riscatto per Lorenzo Masetti, che ha dunque convinto la società di Piancastagnaio a puntare su di lui dopo la positiva parentesi in prestito nella seconda metà della stagione. Dando per scontato, poi, che il rientro di Del Fabro sarà solo temporaneo, è evidente che serva un centrale destro di piede per completare la batteria formata a oggi da Gilli, Chiosa e Gigli. Presumibile che si punti un profilo d’esperienza, capace di guidare la linea e con la dovuta cattiveria agonistica. Rispondono a questo identikit due centrali dati in uscita da squadre di B: uno è Mauro Coppolaro, pilastro della Carrarese nella stagione della promozione ma meno impiegato nell’ultimo torneo cadetto.

A 28 anni d’età è nel pieno della maturità fisica e tecnica. Un altro profilo è quello di Alex Redolfi del Mantova: caratteristiche simili a Coppolaro ma qualche anno in più sulla carta d’identità (31), anche lui potrebbe scendere di categoria per ritrovare più spazio dopo un’annata da comprimario.