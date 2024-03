L’Arezzo al bivio per i playoff. Indiani: "Ora guardiamo in alto». C’è l’ostacolo Ancona da superare

di Andrea Lorentini

Battere l’Ancona per conquistare la seconda vittoria casalinga consecutiva e chiudere nel migliore dei modi il trittico di scontri diretti dopo il successo con la Recanatese e il buon pari di Ferrara. Questo pomeriggio al comunale l’ vuole vincere e convincere contro i dorici per mettere un altro mattone pesante sulla salvezza e cominciare seriamente a pensare a qualcosa di più ambizioso (leggasi piazzamento playoff) per il finale di stagione. Un concetto che Paolo Indiani ribadisce anche alla vigilia. "E’ la prima delle ultime dieci di campionato che ci dovrà dire in che direzione andremo. Un risultato pieno ci lancerebbe verso l’alto. Al contrario resteremo, invece, nel limbo nel quale siamo o peggio rischiamo di essere un pò risucchiati dietro". I marchigiani di Colavitto, dunque, come cartina tornasole e punto di svolta per il finale di stagione degli amaranto. L’ proverà a sfruttare il momento tutt’altro che esaltante dei biancorossi che nelle ultime 6 giornate hanno raccolto appena 5 punti e sono scivolati al limite della zona playout. Indiani, però, non si fida. "Hanno un organico che non rispecchia assolutamente la classifica attuale. Non inganni anche l’ultima sconfitta contro il Rimini".

Rispetto alla gara del "Mazza" ci saranno le consuete rotazioni. Alcune scelte, però, stavolta sono obbligate. Senza gli squalificati Risaliti e Masetti al centro della difesa si ricomporrà la coppia formata da Polvani e Chiosa. L’ex Entella è rimasto fuori nelle ultime giornate e proverà a sfruttare l’occasione. C’è abbondanza invece ai lati dove sono addirittura in cinque per due maglie. La sensazione è che Donati posa riprendere il suo posto a destra nonostante l’ottimo Lazzarini dell’ultimo periodo con Montini e l’ormai ristabilito Coccia che si contendono una maglia sulla corsia mancina. Anche in mediana ballottaggi aperti. Il punto fermo è Damiani.

Accanto al classe 2003, scuola Udinese, potrebbe rivedersi Bianchi o in alternativa uno tra Mawuli e Foglia. Davanti i punti fermi sono Gucci e Pattarello. Per completare la batteria di assaltatori alle spalle del centravanti Catanese appare in vantaggio su Guccione, mentre a sinistra potrebbe essere riproposto Gaddini per un assetto più offensivo. "C’è qualcuno in dubbio. Spero di averli tutti a disposizione" ha concluso Indiani.