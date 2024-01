L’Arezzo cambia marcia. Pattarello ancora decisivo. La Carrarese è domata

di Luca Amorosi

CARRARA

Colpo grosso dell’Arezzo, che sbanca Carrara – al primo ko stagionale interno – e centra per la prima volta due successi di fila. Se la sfida ai marmiferi era la prova del nove, gli amaranto l’hanno pienamente superata al termine di una sfida dove è successo di tutto. Indiani conferma il 4-2-3-1 dell’Epifania con tre modifiche in formazione: Lazzarini terzino destro, Mawuli di rientro dalla squalifica e Iori alto a sinistra. La prima occasione da gol è sui piedi del carrarino Palmieri, che calcia verso il palo lontano ma Trombini devia in corner. Il Cavallino inizialmente soffre la profondità dei giallazzurri, ma prova a farsi vedere al 17’ con Iori che però strozza il destro in area. Al 20’ l’episodio che poteva dare la svolta alla gara: Guccione stende Cicconi in area e l’arbitro assegna il rigore. Dagli undici metri si presenta Simeri ma Trombini intuisce l’angolo e neutralizza. Lo stesso Trombini compie un altro intervento provvidenziale sempre su Simeri dopo un’altra iniziativa di Cicconi sulla sinistra. La Carrarese sbaglia, l’Arezzo no, e così al 38’ Pattarello incoccia di testa un bel cross di Montini e infila Bleve per il gol del vantaggio. Momento magico per il numero 10, fresco di rinnovo. La Carrarese accusa il colpo e l’Arezzo, spietato, punge ancora nel recupero: Pattarello si guadagna una punizione dal limite e Guccione di sinistro supera la barriera e piega le mani al portiere per il raddoppio. Dopo il riposo Indiani inserisce Renzi per Lazzarini. L’Arezzo, sull’onda lunga del finale di primo tempo si rende pericoloso con un’uscita palla al piede di Chiosa, il quale serve Gucci che scalda subito le mani a Bleve.

L’Arezzo sembra in controllo ma al 53’ la Carrarese di colpo riapre la gara: Panico scatta sul filo del fuorigioco, alza la testa e serve sul secondo palo l’inserimento in area di Zanon, che di prima è bravo a depositare in rete. L’Arezzo torna a subire gol dopo oltre 330 minuti. Ora l’inerzia è cambiata: il neoentrato Giannetti al 58’ mette subito alla prova Trombini, che si supera ancora una volta. L’Arezzo è in affanno ma al 62’ Iori in ripartenza si procura un calcio di rigore che ancora Pattarello trasforma per la doppietta personale, la prima in amaranto. Cinque minuti dopo un batti e ribatti in area aretina favorisce Palmieri che fulmina Trombini per il 2-3. Indiani capisce che serve cambiare qualcosa e passa alla difesa a tre inserendo Masetti e Foglia per Iori e Mawuli. Poco dopo entra anche Settembrini per Guccione. Gli ultimi minuti sono di lotta ma l’Arezzo riesce a contenere le sortite offensive degli avversari e porta a casa tre punti preziosi che danno sostanza a un percorso di crescita netto e deciso.