L’Arezzo cerca al blitz nel silenzio. Poggesi c’è, Gucci guida l’attacco. Con la Juve B i tifosi scioperano

di Luca Amorosi

Seconda trasferta consecutiva per l’, che oggi alle 18,30 affronta la Juventus Next Gen ad Alessandria alla ricerca di un altro colpaccio esterno: dopo il fanalino di coda, ecco la penultima in classifica, da mantenere a debita distanza. Gli amaranto, per la prima volta, non possono confidare nel supporto dei propri tifosi, che diserteranno la trasferta piemontese coerentemente con una protesta contro le seconde squadre delle società di serie A che non nasce certo oggi. "Dispiace molto per la loro assenza – afferma Indiani sul tema – perché sappiamo l’apporto che ci danno in casa e fuori, però è una decisione da rispettare". In campo, comunque, ci vanno i giocatori: probabilmente, gli stessi dell’undici di partenza sceso in campo a Fermo, con l’unica assenza forzata del terzino sinistro Coccia dopo la frattura di ulna e radio subita in pieno recupero. Il tecnico Indiani non nasconde il disappunto per i tanti infortuni che stanno limitando le sue scelte: "Sta diventando un problema, perché si tratta di un altro lungo infortunio che si aggiunge a quelli di Polvani, Trombini e Renzi. Speriamo di trovare la soluzione giusta per sostituirlo".

Certo è che le opzioni nel reparto arretrato non sono più molte: probabile che a sinistra ritrovi una maglia Poggesi, già impiegato da titolare a sinistra a Recanati e a Chiavari, quando segnò pure il gol del momentaneo 0-2. In ballottaggio per un posto da terzino anche Lazzarini, con Montini che può anche dirottare nell’altra fascia. Per il resto, Indiani nelle ultime giornate ha puntato forte sulla continuità, diminuendo drasticamente le rotazioni. Oltre a Borra tra i pali, quindi, vanno verso la conferma la coppia centrale Masetti-Risaliti, il terzino Montini, la diga di centrocampo formata da Foglia e Mawuli, capitan Settembrini in un ruolo ibrido tra mezzala ed esterno e soprattutto il reparto avanzato, con Gucci punta centrale e Pattarello e Guccione liberi di svariare e dialogare come hanno fatto nelle Marche.

Di fronte, una squadra molto giovane, come impone il regolamento, presumibilmente priva di alcuni tra i giocatori di spicco (Huijsen, Nonge e Yildiz) che dovrebbero essere convocati per il derby d’Italia di serie A di domani. Il tecnico Brambilla si affida all’esperienza dell’ex amaranto Poli in difesa e del veterano Guerra in attacco. "Non mi era mai capitato di incrociare una squadra ‘B’. La affrontiamo come tutte le altre, ma hanno qualità tecniche forse anche superiori alla media", avverte Indiani.