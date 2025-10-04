L’Arezzo fa breccia nel muro biancorosso. Un Rimini resiliente cede solo a Varela

Rimini

0

Arezzo

1

Rimini (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli (43’ st Rubino), De Vitis (1’ st Fiorini), Asmussen (1’ st Leoncini), Piccoli (43’ st Moray), Falasco (1’ st Bassoli); D’Agostini, Capac. A disp.: Pirini, Gagliano, Petta, Fabbri, Camiciottoli, Madonna. All.: D’Alesio.

Arezzo (4-3-3): Venturi; Perrotta (35’ st Gigli), Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli (35’ st Meli), Guccione, Chierico (35’ st Iaccarino); Pattarello, Cianci (18’ st Varela), Tavernelli. A disp.: Trombini, Galli, Tito, Dell’Aquila, Ravasio. All.: Bucchi.

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio. Assistenti: Alessandro Ceci di Frosinone e Pasquale Gatto di Lamezia Terme. Quarto ufficiale: Leonardo Leorsini di Terni. Operatore Fvs: Nidaa Hader di Ravenna.

Reti: 24’ st Varela.

Note - Spettatori 1.289 (336 ospiti). Angoli 3-8. Ammoniti: Asmussen, Chiosa, Lepri. Espulsi: Pattarello dopo il triplice fischio. Recupero: 2’ pt e 4’ st.

Non basta la buona volontà contro la prima della classe. E nemmeno l’incitamento dei tifosi della curva, tornati sugli spalti della Est dopo settimane di contestazioni fuori dallo stadio (proteste comunque proseguite a suon di striscioni contro la Building Company). Passa la capolista Arezzo al ’Neri’, sotto gli occhi dei tifosi, appunto, ma non di Giusy Anna Scarcella. Non c’è traccia della proprietaria del Rimini ormai da settimane in riviera. E nemmeno della sua truppa. In campo Bellodi e compagni non riescono a fare altri piccoli passi verso quota zero in classifica. D’Alesio si riaffida a De Vitis in cabina di regia, mentre Lepri rientra tra i tre di difesa. Banalmente scontata, per mancanza di alternative, la coppia d’attacco formata da Capac e D’Agostini. Mentre siede in panchina il difensore Bassoli che ormai da un paio di settimane si allena in maglia a scacchi, ma che soltanto ieri è stato tesserato grazie al pagamento degli stipendi di agosto che ha abbassato il monte ingaggi. Rimini a testa alta da subito contro la prima della classe. I biancorossi non stanno a guardare, anzi ribattono colpo su colpo. Con due occasioni che passano dalla testa di D’Agostini, sempre servito da Piccoli, purtroppo mal sfruttate. L’Arezzo si fa avanti in un paio di occasioni con Cianci, ma anche l’attaccante dell’Arezzo, non trova il bersaglio, complice anche qualche parata super di Vitali. Nella ripresa D’Alesio si gioca subito la carta Leoncini sfruttando quella panchina diventata leggermente più profonda. Ma anche questo non basta a sbarrare la strada all’Arezzo che di ricambi, invece, ne ha più che a sufficienza. Tanto che l’ingresso in campo di Varela è decisivo. Corre il minuto 24 e non bastano due miracoli di Vitali (prima su Pattarello, poi su Tavernelli) per evitare il vantaggio granata. Poi i tentativi per rimetterla in piedi sono tutti tiepidi. Troppo tiepidi.