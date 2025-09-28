L’Arezzo non si ferma più. Renzi, Tavernelli e Varela fanno esultare la capolista

di Luca Amorosi

Contro il Carpi l’ vince, ancora in rimonta, e risponde ai successi di Ravenna e Ascoli. Tutto invariato in vetta, con gli amaranto che rimangono in testa al pari dei giallorossi. Anche stavolta è servito uno schiaffo per svegliare l’, che ha avuto il merito di trovare subito il pari e di ribaltare la gara nella ripresa, complici una perla di Tavernelli e l’acuto di Varela. L’, finalmente, sfodera la maglia amaranto per la prima volta. Bucchi schiera l’undici tipo, con il rientro di Venturi, Gilli, Renzi, Mawuli e Tavernelli. L’approccio lascia a desiderare e puntualmente arriva il gol dello svantaggio: un regalo di Venturi e scartato da Rosetti, che intercetta il passaggio del portiere a Guccione e conclude a rete: la palla danza sulla linea e Sall, sul secondo pallo, segna il più facile dei gol. Per la quinta volta in otto gare ufficiali la squadra di Bucchi va sotto. L’ ci mette 23 minuti a carburare ma quando si accende trova il pari: Pattarello sulla destra premia la sovrapposizione interna di Renzi, che è bravo a trovare il varco giusto per incrociare di piatto destro. Al 34’ Pattarello ha la chance per completare subito la rimonta, ma si fa murare.

Anche il Carpi non sta a guardare e ha un’occasione simile poco dopo, ma Chiosa e Righetti chiudono bene su Sall. La partita si è stappata: Chierico, tra i migliori, parte ancora verso la porta da posizione centrale e serve Pattarello, che prova a concludere di prima di destro, senza esito. L’ chiude il primo tempo in crescendo: al 40’ ci prova Guccione, ma il suo sinistro da fuori esce a lato, poi Renzi e Mawuli sprecano due belle imbucate in area. All’intervallo si va sull’1-1 ma la squadra di Bucchi raccoglie i frutti dopo cinque minuti della ripresa: Tavernelli si mette in proprio e il suo destro a giro da fuori area s’incastona nel sette più lontano. È un gol da cineteca il quarto per il tifernate. La rimonta è servita ma la sfida non è chiusa: al 54’ brivido in area amaranto. Il Carpi chiede l’Fvs per fallo di Chiosa su Sall, ma Liotta non ravvisa irregolarità.

Gli ospiti non si arrendono, ma l’ che può pungere in contropiede. Bucchi quindi opta per tre cambi: dentro Iaccarino, Varela e Cianci per Chierico, Pattarello e Ravasio. È sempre Tavernelli, però, il più pericoloso: al 74’ impegna Sorzi dal limite sugli sviluppi di un corner. Per gli ultimi dieci minuti, Bucchi alza il muro e passa al 3-5-2, inserendo Gigli e Perrotta. La prudenza paga e, in pieno recupero, arriva anche il tris con Varela, che salta netto il suo marcatore e fredda Sorzi in uscita.