L’Arezzo ricomincia da tre. Esame playoff con Braglia

di Andrea Lorentini

AREZZO

Se l’Arezzo ha preso davvero la direzione giusta, ovvero quella che conduce ad un piazzamento playoff - per dirla come Indiani - lo capiremo già tra 24 ore a Gubbio. Quella del Barbetti rappresenta una bella riprova per dimostrare se davvero, dopo l’Ancona, gli amaranto possono ambire a qualcosa di più ambizioso della salvezza, che classifica alla mano è quasi ipotecata. Quella di domani sera sarà anche la sfida tra Indiani e Braglia, due vecchie volpi della panchina. Due "toscanacci" doc, caratteri spigolosi entrambi e con la stessa filosofia di calcio propositivo. Visti gli impegni ravvicinati, probabili rotazioni. In difesa rientrano dalla squalifica Risaliti e Masetti, mentre sarà ancora indisponibile Polvani causa la frattura del metacarpo. Il difensore salterà sicuramente Gubbio e Lucchese. Da valutare anche Guccione, uscito per un indurimento del flessore. Il fantasista resta in dubbio e solo dopo la rifinitura odierna verrà presa una decisione sulla sua convocazione. Se non dovesse farcela o si decidesse di non rischiarlo, Catanese di candida per un posto sulla trequarti. In attacco out Ekuban che ne avrà per una decina di giorni.

Al di là dei singoli e di chi scenderà in campo, la sensazione è che ormai la squadra abbia trovato le sue certezze a cominciare dalla solidità difensiva: Trombini è imbattuto da 341 minuti con la squadra che ha subito appena 2 reti nelle ultime sette giornate ed entrambe per autogol. Contro l’Ancona mancavano, tra squalifiche e infortuni, tre dei quattro centrali di ruolo della rosa eppure non se ne è accorto nessuno. Lazzarini, riportato nuovamente al centro della retroguardia, è stato tra i migliori in campo rispolverando quel dinamismo ammirato lo scorso anno in serie D quando da centrale difensivo era stato una della sorprese più liete. Rispetto al girone d’andata gli amaranto hanno 4 punti in più a testimonianza di una crescita generale evidente sia tecnica che mentale.

Contro l’Ancona la pratica è stata risolta già nella prima mezz’ora grazie a due prodezze di Gaddini e Guccione, due tra gli uomini di maggior caratura. Due reti una più bella dell’altra che dimostrano, una volta di più, come dalla trequarti in su l’Arezzo abbia qualità come poche altre squadre nel girone. Il 4-2-3-1 è il modulo che maggiormente esalta le caratteristiche della rosa. Per farlo serve che la mediana sorregga a dovere i tenori offensivi. La coppia Mawuli-Damiani ha dominato a centrocampo. A proposito: la prima rete nasce proprio da un recupero palla di Damiani che ribalta l’azione e innesca Gaddini. Un gol avviato da un 2003 e rifinito da un 2002, manifesto dei giovani che stanno crescendo in fretta.