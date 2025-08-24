L’Arezzo sa vincere e soffrire. Bucchi: "Abbiamo meritato"

di Luca Amorosi

"Sarà il campionato della sofferenza". Cristian Bucchi aveva avvisato tutti alla vigilia -Forlì e lo ha ribadito anche ieri, al termine della gara vinta con il minimo scarto e con le palpitazioni nel finale. Sono arrivati tre punti importanti per partire col piede giusto in un torneo che il Cavallino ha l’ambizione di vincere, ma il primo turno ha dimostrato, se ce n’era bisogno, che ogni vittoria andrà sudata e conquistata sul campo. Quella di venerdì sera è stata una partita dai tanti momenti: un inizio così così, poi il crescendo nel finale di primo tempo confermato in avvio di ripresa, quando è arrivato il gol di Tavernelli. A quel punto è mancato il colpo del ko, come era avvenuto in coppa e come ha rimarcato il tecnico ai microfoni. La gara è rimasta aperta fino all’ultimo e il Forlì ha provato a trovare il punto del pari, approfittando anche di un evidente calo fisico degli amaranto. Un aspetto, quello della concretezza, su cui lavorare, puntando contestualmente ad aumentare i giri del motore e la resistenza, che verrà col tempo e con il pieno "smaltimento" dei carichi di lavoro della preparazione. "Credo che la nostra vittoria sia ampiamente meritata", rivendica però Bucchi, rovesciando la medaglia. E in effetti l’, in certe fasi della gara, ha dimostrato perché è considerata la favorita del girone, con trame di gioco veloci e ficcanti che mettono in luce la qualità complessiva degli interpreti amaranto.

A proposito di interpreti, vale la pena sottolineare l’ottima prestazione di Iaccarino, chiamato a sostituire un elemento centrale nel gioco di Bucchi come Guccione. Lo ha fatto con personalità, dinamismo, qualità e visione, entrando in quasi tutte le azioni pericolose dei suoi. Molto bene anche il suo dirimpettaio, Chierico, e Renzi a destra, che ha spinto e difeso con uguale profitto: "Sono contento – ha detto il terzino – della mia prestazione e della vittoria. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento e dobbiamo limare quei dettagli che in questo campionato possono essere decisivi". Senza dimenticare, ovviamente, Tavernelli, l’autore del gol da tre punti: "La vittoria a parer mio è meritata. Troveremo tante squadre organizzate e frizzanti, quindi ci sta di soffrire fino all’ultimo. Sappiamo di aver fatto una buona partita ma che dobbiamo migliorare ed essere più costanti nel corso della gara".

La continuità, in effetti, è mancata: l’ ha vissuto di lampi tra lunghe pause. Un po’ hanno inciso le assenze, un po’ una condizione ottimale ancora da trovare e un po’ l’inserimento ancora in corso dei nuovi acquisti. Prova ne è che Bucchi ha operato i primi cambi dopo il 75’, con la squadra che già boccheggiava. Anche il passaggio alla difesa a tre per alzare la diga nel finale non ha convinto. Ma siamo solo alla prima giornata e c’è tutto il tempo per migliorare sotto tanti aspetti. Intanto, tre punti sono in tasca ed è ciò che più conta.