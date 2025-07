L’Arezzo su Russo, Quirini e Tito. Ma Cutolo ora chiude per Redolfi

di Luca Amorosi

Il calciomercato estivo è iniziato. Finalmente, i battenti sono stati aperti e le società potranno così ufficializzare le eventuali operazioni già portate avanti e di fatto concluse in questo lasso di tempo sospeso tra fine stagione e oggi, 1 luglio. Anche l’, in questo senso, potrebbe rendere noto qualche nuovo acquisto già ufficioso. Questi, per esempio, potrebbero essere i giorni dell’ufficialità del difensore centrale Alex Redolfi, che pare davvero a un passo dal vestire l’amaranto. Classe 1994, Redolfi ha disputato le ultime due stagioni al Mantova, vincendo il campionato di C e ottenendo poi la salvezza diretta in B, dove ha totalizzato 19 presenze e 2 gol. Peraltro, è dato per fatto l’arrivo in casa virgiliana del centrale del Catania Castellini, indizio in più sulla più che probabile uscita del difensore lombardo, che era stato cercato anche da Lecco e Carpi. L’, però, dovrebbe spuntarla e si tratterebbe dunque di un innesto di comprovato valore per la terza serie che completerebbe, con le proprie caratteristiche di fisicità, bravura nel gioco aereo ed esperienza, un quartetto di centrali con qualità sovrapponibili e al tempo stesso complementari per dar modo a Bucchi di schierare una coppia più completa possibile con un mancino e un destro di piede. Dopo il portiere Venturi, insomma, il prossimo acquisto potrebbe essere un centrale difensivo, secondo la logica del direttore Cutolo di sistemare prima la difesa.

Nel reparto, però, servono ancora almeno altri due innesti, uno per ciascuna fascia. A destra piace sempre il classe 2003 Quirini del Milan Futuro, ma non è il solo profilo sondato. C’è anche Corsinelli, che può agire anche da mezzala di centrocampo. A sinistra, invece, Russo del Cerignola è sempre un profilo gradito, ma il terzino è ambito: su di lui ci sarebbero anche Catania e Ternana. A proposito di Ternana, le difficoltà finanziarie hanno spinto la società rossoverde a comunicare che, di fatto, i giocatori in rosa sono tutti in vendita. Chissà che allora l’ non possa fare un pensierino su qualche calciatore rossoverde: su tutti Fabio Tito, il terzino sinistro che sembrava nel mirino di Cutolo già qualche settimana fa, anche se quest’ultimo ha sempre smentito. Il direttore, peraltro, sta lavorando anche in uscita, perché sono necessarie delle cessioni per poter operare in entrata: è ufficiale, in tal senso, il trasferimento di Sebastiano Bianchi al Picerno a titolo definitivo. Il mediano classe 2003 lascia l’ dopo due stagioni, dal 2022 al 2024, in cui ha raccolto 50 presenze impreziosite da due gol prima del prestito alla Casertana. Vicini ai saluti, infine, anche Bigi e Santoro: per entrambi la destinazione potrebbe essere la neopromossa Guidonia.