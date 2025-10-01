L’Arezzo vola con l’usato sicuro. Bucchi esalta la vecchia guardia

di Andrea Lorentini

Il Cavallino galoppa forte in testa alla classifica grazie all’usato sicuro. Numeri e prestazioni alla mano, è sopratutto la vecchia guardia, in questa prima fase di campionato, che sta trascinando l’. Venturi a parte, l’undici titolare attuale a cui sta ricorrendo Bucchi con continuità vede per 10/11esimi giocatori che già facevano parte del gruppo nella passata stagione. Questo non sottintende o significa alcuna bocciatura verso i nuovi sia chiaro, ma la presa d’atto che il processo di inserimento sta avvenendo gradualmente e che i vecchi al momento offrono complessivamente maggiori garanzie. Da Renzi a Gilli, da Chiosa a Righetti passando per Guccione, Mawuli e Chierico tutti e tre freschi di rinnovo, fino a Pattarello, Ravasio e Tavarnelli. Qualche distinguo è necessario. Varela, ad esempio, si sta rivelando un perfetto dodicesimo uomo, grimaldello per spaccare le difese avversarie nell’ultima mezz’ora. Non è un caso che il portoghese abbia segnato due gol entrambi da subentrato nei minuti finali. Oppure Iaccarino, sapiente gestore di palloni nei momenti topici quando l’acido lattico annebbia la lucidità. E’ altrettanto evidente che adesso i punti fermi sono quei giocatori ai quali Bucchi ha fatto compiere un salto di qualità partendo dalla coda dello scorso campionato. In difesa Renzi e Gilli sono cresciuti in maniera esponenziale.

Il classe 2024, scuola Empoli, ha completato la sua metamorfosi diventando un terzino affidabile che corre, attacca, segna e sa coprire. L’ex Picerno è oggi un centrale che dà sicurezza all’intero reparto. A centrocampo l’intuizione di Guccione regista aveva dato i suoi frutti già negli ultimi mesi dello scorso campionato, Mawuli è tornato su livelli ottimi, ma è sopratutto Chierico un giocatore rinato e determinante accantonati i problemi fisici. Un nuovo acquisto a tutti gli effetti. Davanti Tavernelli non è mai stato così incisivo in carriera come lo è da quando c’è Bucchi in panchina con sette reti, contando la passata stagione, decisive ai fini del risultato e ben cinque realizzate sullo 0-0. E’ il capocannoniere della squadra e avanti di questa media può raggiungere per la prima volta la doppia cifra. Il capolavoro realizzato nell’ultima giornata è il suggello ad un avvio da top player.

Sull’altra fascia Pattarello è ormai una certezza: anche quando non segna crea sempre qualcosa per i compagni (vedi l’assist a Renzi contro il Carpi). Il 10 è maturato come uomo squadra. E così, con 18 punti e il primato in classifica, è più facile attendere i primi gol di Cianci o qualche prestazione più convincente dei vari De Col, Arena o Meli. Il torneo di serie C è lungo e logora. E chi oggi non è protagonista potrebbe diventarlo più avanti.